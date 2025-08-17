الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزارة السياحة تعلن إطلاق الحملة التوعوية الترويجية "احنا مصر"

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو
أكد أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن حملة التوعية السياحية “احنا مصر” تهدف إلى الترويج السياحي لمصر والتعريف بالمعالم السياحية المصرية.

إطلاق حملة التوعية السياحية “احنا مصر” 

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال فعاليات إطلاق حملة التوعية السياحية “احنا مصر”، أن الهيئة أشرفت علي تنظيم عدد كبير من أنشطة التوعية السياحية والأثرية من خلال عقد الندوات وورش العمل وغيرها من الحملات التي تهدف إلي زيادة التوعية السياحية لدي المواطنين.

وأشار إلى أن أهداف الحملة تتلخص في تحسين تجربة السائح غير تعزيز السلوك الإيجابي تجاههم من المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الحملة تتركز على مخاطبة فئات المتعاملين مع السائحين من المواطنين وحثهم علي التصرف الإيجابي. 

أهداف الحملة التوعوية "احنا مصر" 

وأوضح أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن المرحلة الثانية تتركز حول أهمية السياحة للاقتصاد المصري، فيما تتمثل الحملة الثالثة في حق المواطنين على مشاركة الأجواء والمواقف الإيجابية والترويج للمقاصد التجارب الإيجابية.

 وأوضح أن الحملة ستشمل على إعلانات خارجية في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات وستستمر لمدة 60 يوما.

