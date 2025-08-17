KPop Demon Hunters، ثورة في عالم موسيقى الكيبوب بالمملكة المتحدة

أحدث فيلم "KPop Demon Hunters" ثورة في عالم الموسيقى الكيبوب بالمملكة المتحدة، محطمًا أكثر من رقم قياسي خلال أسبوع واحد فقط.

فعادت أغنيته الرئيسية "Golden" لتتصدر سباق الأغاني الرسمية في المملكة المتحدة، والذي يعد المعادل البريطاني لقائمة بيلبورد هوت 100 الأمريكية، وذلك في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس، وهذه الأغنية، التي تؤديها فرقة الفتيات الخيالية HUNTR/X (بأصوات EJAE وAudrey Nuna وRei Ami)، سبق أن تصدرت القائمة قبل أسبوعين.

ومع عودتها للقمة، أصبحت "Golden" أول أغنية كيبوب على الإطلاق تتصدر قائمة الأغاني الرسمية لأكثر من أسبوع.

"KPop Demon Hunters" يهيمن على قائمة الألبومات

لم يكتفِ الفيلم بهذا الإنجاز، فقد تفوق على فيلم "باربي" الصادر عام 2023 ليحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من مرات الاستماع لألبوم موسيقي لفيلم في المملكة المتحدة خلال أسبوع واحد.

بقي الألبوم الموسيقي لفيلم "KPop Demon Hunters" في صدارة قائمة الألبومات الرسمية للأسبوع الثامن على التوالي، محققًا 18,631 وحدة مبيعات من البث المباشر خلال الأسبوع الماضي، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة ألبوم فيلم "باربي" بـ 17,681 وحدة قبل عامين.

سيطرة على المراكز العشرة الأولى

مرة أخرى، سيطر الألبوم الموسيقي لفيلم "KPop Demon Hunters" على المراكز العشرة الأولى في قائمة الأغاني الرسمية بثلاث أغنيات:

"Golden" التي احتلت المركز الأول.

"Soda Pop" و"Your Idol" لفرقة الفتيان الخيالية Saja Boys (بأصوات Andrew Choi وNeckwav وDanny Chung وKevin Woo من فرقة U-KISS وsamUIL Lee) اللتين احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي.

كما واصلت أغنيات أخرى من الفيلم تحقيق نجاحات لافتة، حيث صعدت أغنية "Takedown" التي تغنيها Jeongyeon وJihyo وChaeyoung من فرقة TWICE إلى المركز 35، محققة أعلى مركز لها في أسبوعها الثالث على القائمة، بينما قفزت أغنية "Strategy" الشهيرة لفرقة TWICE من عام 2024، والتي أُدرجت في الألبوم الموسيقي للفيلم، إلى المركز 45.

