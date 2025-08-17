نقل نجم الكيبوب جاكسون وانج إلى الطوارئ وإلغاء حفله بتايوان

نقل نجم الكيبوب جاكسون وانج، عضو فرقة GOT7، إلى المستشفى بشكل عاجل بعد إصابته بوعكة صحية حادة، مما أدى إلى إلغاء مفاجئ لفعالية كان من المقرر أن يشارك فيها.

جاكسون يُنقل إلى الطوارئ بسبب تسمم غذائي

أفادت وسائل إعلام تايوانية، من بينها ETtoday، أن جاكسون نُقل إلى قسم الطوارئ في وقت متأخر من ليلة 15 أغسطس بالتوقيت المحلي، بعد أن ظهرت عليه أعراض تسمم غذائي.

وبسبب حالته الصحية الطارئة، أُعلن عن إلغاء حفل توقيع المعجبين الذي كان مقررًا إقامتها مساء أمس في 16 أغسطس.

وفي بيان رسمي، أعربت وكالة TEAM WANG RECORDS عن أسفها لإلغاء الفعالية، موضحةً أن جاكسون يخضع حاليًا للرعاية الطبية ويحتاج إلى فترة من الراحة والتعافي. وأكدت الوكالة أنها تعمل بالتعاون مع فريق MUSIC KOREA على تحديد موعد جديد لحفل توقيع المعجبين، ووعدت بإعلان الموعد الجديد في أقرب وقت ممكن.

ويُذكر أن جاكسون كان يستعد لجولته العالمية المرتقبة "JACKSON WANG MAGICMAN2 WORLD TOUR 2025"، التي ستنطلق في أكتوبر المقبل، بهدف التواصل مع معجبيه في جميع أنحاء العالم.

