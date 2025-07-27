الأحد 27 يوليو 2025
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4 قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن المنزل المنهار بمنطقة الفواخير

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المنزل المنهار بمنطقة الفواخير، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة تفقدية لموقع المنزل المنهار المكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الفواخير التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في أعقاب الحادث الذي أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عامًا، وإصابة شخص آخر، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة أشخاص آخرين كانوا داخل العقار وقت الانهيار.

 

فرض طوق أمني بمحيط العقار وفصل المرافق الأساسية عنه 

وكانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية بمحافظة أسيوط قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدات الإنقاذ السريع وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض طوق أمني بمحيط العقار وفصل المرافق الأساسية من كهرباء وغاز ومياه، حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

رافق محافظ أسيوط خلال جولته التفقدية عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

 

تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة موقع العقار المنهار والمنازل المجاورة 

وأكد اللواء هشام أبو النصر متابعته للحادث منذ اللحظة الأولى، لافتا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم، ولذلك وجه بتنفيذ 4 قرارات منها تشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان لمعاينة موقع العقار المنهار وفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لضمان أمان السكان.

 

تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة وسكن بديل ل3 أسر 

كما كلف محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة، وتوفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت جراء الحادث. 

كما قرر محافظ أسيوط  صرف مساعدات عاجلة، ومتابعة الحالة الصحية للمصاب الذي نُقل إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية الكاملة حتى تماثله للشفاء.

 

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وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الحصر والتقييم الفني للعقار، مؤكدًا أن سلامة المواطن وأمنه أولوية لا تقبل التهاون.

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