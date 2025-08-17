انطلاق فعاليات المؤتمر العربي لأمن المعلومات، 7 سبتمبر

تشهد القاهرة انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من المؤتمر العربي لأمن المعلومات 7 سبتمبر المقبل، وذلك تحت رعاية د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التهديدات السيبرانية الجديدة

تناقش فعاليات المؤتمر محاكاة واقع التهديدات السيبرانية الجديدة، والاستعدادات الجارية، وأهمية تأهيل الشباب، ودور المؤسسات في التصدي لمخاطر الحروب السيبرانية مع مشاركة واسعة من وزراء وسفراء وخبراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى جدول فعاليات يضم محاضرات متخصصة وورش عمل تناسب جميع المستويات، من الشباب والمحترفين.

يشهد المؤتمر تنظيم بطولة "Arab Security Cyberwargames Championship 2025"، حيث تعد تلك البطولة من أبرز فعاليات المؤتمر، وتحاكي واقع التهديدات السيبرانية عبر تحديات تقنية تشمل التسلل إلى الأنظمة، واكتشاف الثغرات، وتحليل الشبكات، واختبارات أمن التطبيقات، وتجرى التصفيات الأولية أونلاين.

شهدت البطولة في دوراتها السابقة مشاركة من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، إلى جانب فرنسا، أمريكا، روسيا، فيتنام، ما يعكس مكانتها العربية والدولية، وهذا التنوع يسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى المنافسة.

ويشارك في بطولة النسخة التاسعة ٢٤ دولة، منها: مصر، الأردن، تونس، لبنان، العراق، إيطاليا، المغرب، قطر.

تشمل مجالات المنافسة: (الهندسة العكسية، تحليل الشبكات، اختبارات اختراق تطبيقات الويب والموبايل، التشفير وفك التجزئة، إخفاء المعلومات، أمن أنظمة التشغيل والشبكات، البرمجة واستخبارات التهديدات).

وتشمل الجوائز: 6 جوائز رئيسية، منها (أفضل رئيس أمن معلومات عربي، جائزة النجوم الصاعدة، جائزة المؤثرين في مجال الأمن السيبراني عبر وسائل التواصل، جائزة أفضل مدير حوكمة، جائزة أفضل مدير مركز عمليات أمن معلومات، جائزة أفضل سيدة عربية في الأمن السيبراني.

كما سيتم منح جائزة جديدة مخصصة للشركات العاملة في مجال خدمات أمن المعلومات، لتحفيز الابتكار المؤسسي.

كما تهدف إلى تنمية المهارات التقنية والحياتية وتعزيز روح الفريق، وتوافر فرص احترافية واقعية، وتقييم عملي في بيئة تفاعلية محاكية للواقع السيبراني، وكلها عناصر تؤهلهم لدخول سوق العمل بقوة وتعد منصة لصقل المهارات وتقييم الكفاءات في بيئة آمنة تحاكي الواقع، كما يحظى المشاركون بفرص احترافية حقيقية، حيث تتابعهم مؤسسات التوظيف وخبراء الأمن السيبراني الذين يحرصون على اكتشاف المواهب الواعدة في هذا المجال بالغ الأهمية.

حماية أمن المعلومات

ويؤكد د. بهاء حسن رئيس المؤتمر، أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في مجال أمن المعلومات هو الاعتقاد الخاطئ أن فرق الـIT قادرة على حماية أمن المعلومات، بينما الواقع يؤكد أن الأمن السيبراني يحتاج إلى فرق متخصصة ومؤهلة، تمتلك قدرات تحليلية واستباقية، فالمخترقون باتوا يبتكرون أدوات وتقنيات متقدمة قد تخترق مؤسسات ودول كاملة في ثانية وأول خطوة للخلف هو الاعتراف بأهمية أمن المعلومات كأولوية، وليس كجزء من مهام الـIT، ثم تخصيص ميزانيات كافية لتكوين فرق مؤهلة، وتحديث أنظمتها الدفاعية بشكل مستمر خاصة الحرب السيبرانية قد تشتعل في ثانية، وأمن المعلومات لم يعد رفاهية، بل ضرورة وجودية، وعلى كل مؤسسة أن تستعد لها بفريق محترف، وميزانية مناسبة، ورؤية استراتيجية.

