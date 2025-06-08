نصائح خبراء أمن المعلومات للحماية من التهديدات السيبرانية المحمولة

يواجه الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت مخاطر الهجمات السيبرانية أثناء استخدامهم لأجهزتهم المحمولة وبعضهم لايعلم أيضا أنه تم تعرضة بالفعل لهجمة من الهجمات السيبرانية التى تستهدف بياناته وأسراره، ولذلك نقدم خلال السطور التالية نصائح خبراء أمن المعلومات للحماية من التهديدات السيبرانية.

تحميل المنصات من المتاجر المعتمدة

- حمّل التطبيقات من المتاجر المعتمدة كمتجر آبل وجوجل بلاي أو أمازون للتطبيقات فقط، ورغم أن تطبيقات هذه المنصات ليست آمنة بنسبة 100%، إلا أنها تخضع لمراجعة المشرفين وأنظمة فلترة تمنع وصول كل التطبيقات إليها، كما يُنصح بمطالعة مراجعات المستخدمين للتطبيق للتأكّد من عدم وجود شكاوى حول وظائفه.

- تحقق من صلاحيات التطبيقات التي تستخدمها وفكر جيدًا قبل منح الإذن لأي تطبيق، خاصة فيما يخص الصلاحيات عالية المخاطر كخدمات إمكانية الوصول.

- يمكن لحل أمان محمول موثوق أن يساعد في رصد التطبيقات الخبيثة والبرمجيات الإعلانية الخبيثة قبل بداية نشاطها المدمر على أجهزتك.

- احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات الأساسية فور توفر التحديثات تستطيع النسخ المحدثة من البرمجيات معالجة الكثير من الثغرات الأمنية.

- تنتشر أغلب هذه التهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو متاجر التطبيقات غير الرسمية، كما ظهر في حملة برنامج حصان طروادة Tria، والتي انتشرت من خلال دعوات زفاف مزيفة تم تداولها عبر تطبيقي واتساب وتيليجرام حيث وقع الضحايا في فخ تحميل وتثبيت ملف APK خبيث متنكر في صورة تطبيق مشروع.

برمجية SparkCat الخبيثة

- المنصات الرسمية الكبرى لا تخلو من المخاطر فقد أظهر اكتشاف حديث وجود برمجية SparkCat الخبيثة، وهي برنامج حصان طروادة معقد لاعتراض البيانات يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي انتشرت هذه البرمجية عبر متجري آبل وجوجل الرسميين محرزة أكثر من 242,000 عملية تحميل، مستخدمة خوارزميات تعلم الآلة لاستكشاف العملات المشفرة والبيانات الحساسة بتسع لغات مختلفة.

- الهواتف الجديدة كليًا قد تكون مخترقة بالفعل قبل وصولها للمستخدمين، مُحملة ببرمجيات خبيثة مثبتة مسبقًا. وتبين أن الإصدارات المقلدة من الهواتف الذكية الرائجة، المعروضة عادة بأسعار منخفضة، تحتوي على نسخة معدلة من برمجية أندرويد الخبيثة المعروفة باسم Triada.

- وفقا لخبراء فريق البحث والتحليل العالمي من كاسبرسكي حول تحاليل حول أحدث الاتجاهات في مشهد تهديدات الأجهزة المحمولة بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا فإنه رغم استقرار المعدل الإجمالي للهجمات في المنطقة نسبيًا خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع السابق، إلا أن الشرق الأوسط سجل قفزة ملحوظة بزيادة 43% في الهجمات لتتجاوز 57,000 هجمة.

- في المقابل، سجلت كل من إفريقيا وتركيا اتجاهًا إيجابيًا بتراجع الهجمات الموجهة للأجهزة المحمولة، حيث انخفضت في إفريقيا بنسبة 17% إلى 94,270 هجمة، فيما تراجعت في تركيا بنسبة 16% لتصل إلى 28,592 هجمة ووفقا لتاتيانا شيشكوفا باحثة أمنية رئيسية في كاسبرسكي يمثل تراجع الهجمات التي تستهدف الأجهزة المحمولة في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا مؤشرًا إيجابيًا يعكس الوعي والإجراءات الوقائية غير أن الخطر لم ينته بعد، فالمجرمون السيبرانيون يزدادون براعة وانتقائية مع تزايد اعتمادهم على الهجمات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهجمات الموجهة.

التفوق على المجرمين السيبرانيين

- حتى الأشخاص الأكثر يقظة قد يغفلون عن تهديد محكم الإعداد؛ لذا يجب أن يكون الأمن السيبراني وقائيًا لا علاجيًا التفوق على المجرمين السيبرانيين يستدعي الإبداع من شركات التكنولوجيا، والخبرة من المختصين الأمنيين، والوعي من المستخدمين. إنها مسؤولية مشتركة.

- يؤكد الخبراء أن أحدث الاتجاهات تكشف عن أسلوب العدوى المتسلسلة، حيث يستكشف المهاجمون مسارات متنوعة للنفاذ إلى أجهزة المستهدفين ومع تحوّل المزيد من الخدمات نحو منصات الأجهزة المحمولة وتزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في شتى جوانب الحياة، باتت الأجهزة المحمولة هدفًا مغريًا للمجرمين السيبرانيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.