الشباب والرياضة بالدقهلية تنفذ فعاليات "أمن حماية المعلومات" بالمنصورة (صور)

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية "الادارة العامة للشباب، فعاليات تدريب عن "الأمن السيبراني أمن حماية المعلومات"، بنادي العلوم بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، بمشاركة "25 " شاب وفتاة أعضاء مركز نادي العلوم.

الشباب والرياضة بالدقهلية تنفذ فعاليات "الأمن السيبراني وأمن حماية المعلومات " بنادي العلوم بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة

جاء ذلك باشراف الدكتور علي حامد منسق مركز نادي العلوم بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبحضور المهندس شاكر محمد مدرب الامن السيبراني، وأميرة السيد مشرف المركز العلمي، وصلاح احمد المشرف المالي بنادي العلوم، بمشاركة "25 " شاب وفتاة أعضاء مركز نادي العلوم.

معني الامن السيبراني "

بدأت فعاليات الورشة التدريبية بتعريف اهدافه وانشطته منها "الامن السيبراني " بهدف فهم التهديدات السيبرانية، وتطوير خطة استراتيجية شاملة لحماية المعلومات الحساسة، مع التركيز على أفضل الممارسات، وتشجيع التعلم المستمر، كما تتناول المكونات الأساسية لخارطة الطريق وسبل خلق بيئة رقمية آمنة، من خلال التعليم والتكنولوجيا والسياسات.

أدوات الأمن السيبرانى من أجل حماية البيانات

تناول التدريب المهندس شاكر محمد مدرب الامن السيبراني بتعرف الأمن بانة ممارسة حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة المهمة والبيانات من التهديدات الرقمية المحتملة، وتتحمل المؤسسات مسؤولية تأمين البيانات للحفاظ على ثقة العملاء والامتثال للمتطلبات التنظيمية، من خلال الاعتماد على تدابير وأدوات الأمن السيبرانى من أجل حماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، وكذلك منع أى انقطاع للعمليات التجارية بسبب نشاط الشبكة غير المرغوب فيه.

وفي سياق متصل تحدث عن التحول الرقمي في مجال الأمن السيبراني فهو يساعد المؤسسات على البقاء في صدارة هذه التهديدات من خلال تحديث ودمج وتوحيد جميع الجوانب الرئيسية لاستراتيجية الأمن السيبراني الناجحة - أمان الشبكة وإنترنت الأشياء، وأمان السحابة، وذكاء التهديدات، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، وإدارة معلومات التهديدات السيبرانية (SEIM)، وإدارة الثغرات الأمنية، والمصادقة متعددة العوامل، والذكاء الاصطناعي.

الموهوبين علميا بالمراحل الدراسية المختلفة، وصقل مواهبهم

الجدير بالذكر، أن الهدف من مركز نادي العلوم، يضم الموهوبين علميا بالمراحل الدراسية المختلفة، وصقل مواهبهم وتنمية ابتكارات علمية يعملون عليها، وأصبح النادى بيتا للعلماء الصغار الذين أجمعوا على ضرورة تكثيف الدعم والرعاية لهم من وزارة الشباب والعمل على تبنى ابتكاراتهم.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على أهمية نادي العلوم بالشباب والرياضة بالدقهلية، والعمل على تطويره بشكل مستمر انطلاقًا من دوره الرائد داخل مراكز الشباب فى الكشف عن الموهوبين من النشء والشباب وصقل مهاراتهم العلمية، مشيره إلى أن هذا التطوير يسهم فى تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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