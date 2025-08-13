استشاري نظم المعلومات بالأزهر يقدم مشروع "الفتوى الذكية" لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإفتاء

قدم د. أيمن عبد المؤمن، استشاري إدارة نظم المعلومات بـمشيخة الأزهر، خلال فعاليات المؤتمر العالمي السنوي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشروعا لتطوير "منصة الفتوى الذكية" Fatwa AI، والتي تهدف إلى مساعدة المفتين والباحثين الشرعيين بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في جميع المؤسسات الدينية في جميع الدول الإسلامية.

مشروع تطوير "منصة الفتوى الذكية" Fatwa AI

وأوضح الباحث خلال كلمته في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- أن المنصة تعمل كأداة مساعدة وليس لإصدار الفتاوى بشكل مستقل، حيث يُدخل المستفتي السؤال الشرعي، فيقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد مسودة أولية تجمع الأقوال والأدلة وملخص للأقوال والمذاهب المختلفة في المسألة، ثم يقوم المفتي البشري بالتحقيق والتدقيق والتكييف الفقهي قبل إصدار الفتوى النهائية.

تسريع البحث وتوفير المعلومات للمفتي

وأكد الباحث أن الهدف من المشروع هو تسريع البحث وتوفير المعلومات للمفتي، مع الحفاظ على مرجعية المفتي الشرعية والإشراف البشري الكامل على عملية الإفتاء، مبينا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا المتطورة في خدمة العلوم الشرعية وتمكين العلماء بأدوات المستقبل.

