أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.90٪

محافظ الجيزة يعتمد
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدورالثاني للشهادة الإعدادية
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٨٨.٩٠٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن ١٩٦٤٢ طالبًا قد حصلوا على الحد الأدنى لدرجات النجاح من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم ٢٦٩٩٦ طالبًا.

كما أشار التقرير إلى نجاح جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالقسم المهني بنسبة ١٠٠٪، فضلًا عن اجتياز ٥٠٪ من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية لمدارس الصم وضعاف السمع.

