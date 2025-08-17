محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.90٪

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٨٨.٩٠٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن ١٩٦٤٢ طالبًا قد حصلوا على الحد الأدنى لدرجات النجاح من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم ٢٦٩٩٦ طالبًا.

كما أشار التقرير إلى نجاح جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالقسم المهني بنسبة ١٠٠٪، فضلًا عن اجتياز ٥٠٪ من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية لمدارس الصم وضعاف السمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.