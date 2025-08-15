الجمعة 15 أغسطس 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة

أعمال النظافة
أعمال النظافة

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمضاعفة أعمال النظافة وجهود رفع المخلفات وذلك فور انكسار الموجة الحارة اليوم وتكثيف الحملات الميدانية بمختلف الأحياء.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة مشددًا على ضرورة استمرار العمل الميداني والمتابعة اليومية لضمان استدامة النظافة في جميع المناطق.

استمرار أعمال النظافة والتجميل والتجريد للطرق

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بضرورة استمرار أعمال النظافة والتجميل والتجريد للطرق وعدم السماح بتراكم المخلفات

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم تنفيذ ثلاث حملات مكثفة اليوم الجمعة شملت أحياء الوراق، والمنيرة، وإمبابة، حيث تضمنت الأعمال تجريد ورفع الأتربة والمخلفات من أعلى وأسفل كوبري الساحل، وتجريد كورنيش الوراق، إضافة إلى حملة شاملة بكورنيش النيل بإمبابة وطلعة كوبري الساحل من جهة النيل.

وأشار الضبيعي إلى أن الحملات ستتواصل خلال الأسبوع الجاري لتغطي مختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبما يضمن استمرار تحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.

