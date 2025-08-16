تحرير 135 مخالفة متنوعة في حملات تموينية بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تنفيذ عدة حملات تموينية

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات التموينية، فيتو

نتائج الحملات التموينية

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن: ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية قدرها ٣ شكائر دقيق بلدي مدعم من أجل الاستيلاء عليهم وبيعهم دون وجه حق.

مجال الرقابة على المخابز

كما تم تحرير ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٥ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و٩ محاضر لعدم وجود لوحة للإعلان عن الأسعار، و٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين توقف عن الإنتاج ومحضر لعدم وجود سجل.ومحضر بيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي.

مجال الرقابة على الأسواق



بالإضافة إلى تحرير ٣٩ محضر لعدم وجود شهادة صحية، ٣٩ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٨ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، ٤ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، محضر واحد أوكازيون بدون تصريح، وفي مجال مستودعات الوقود: تم تحرير ٦ محاضر جنحة الموزعين البوتاجاز.

