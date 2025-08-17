السمسم، يقوي المناعة ويمنع ارتفاع ضغط الدم

السمسم من أقدم المحاصيل الزيتية التي عرفها الإنسان، حيث تشير بعض المصادر التاريخية إلى أنه كان يُزرع منذ آلاف السنين في مناطق آسيا وإفريقيا.



وبرغم صغر حجم بذوره، إلا أنه يحتوي على كنوز غذائية وصحية تجعله واحدًا من أهم الأغذية التي يجب إدخالها في النظام الغذائي اليومي. فهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف والزيوت الصحية، ويُستخدم في العديد من الوصفات الغذائية والطبية على حد سواء.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن السمسم حبة صغيرة لكنها مليئة بالفوائد الغذائية والصحية والجمالية، فهو يدعم صحة القلب والعظام، يساعد في التحكم بالسكر والضغط، ويقوي المناعة، كما أنه صديق للبشرة والشعر.





أضافت الدكتورة مروة، أن إدخال السمسم وزيته في النظام الغذائي اليومي يعد خيارًا حكيمًا لكل من يسعى إلى حياة صحية متوازنة.



أهم فوائد السمسم لصحتك



السمسم وفوائده، فيتو

في هذا التقرير نستعرض أبرز فوائد السمسم الصحية والجمالية، ولماذا يُطلق عليه خبراء التغذية "الغذاء المعجزة".



1- مصدر غني بالمعادن الأساسية

السمسم يحتوي على نسبة عالية من المعادن المهمة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، مثل الكالسيوم، الحديد، الزنك، المغنيسيوم، والفوسفور.

الكالسيوم الموجود في السمسم يقوي العظام والأسنان ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الحديد يساعد في الوقاية من الأنيميا (فقر الدم) من خلال تعزيز إنتاج الهيموغلوبين.

الزنك يعزز مناعة الجسم ويحسن صحة البشرة والشعر.

المغنيسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

2- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي بذور السمسم على أحماض دهنية غير مشبعة مثل الأوميغا-6 والأوميغا-9، وهي دهون صحية تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL). هذا التوازن يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

كما أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في السمسم، مثل الليغنانات وفيتامين E، تحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

3- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يحتوي السمسم على مركبات نباتية تساعد على توسيع الأوعية الدموية، بالإضافة إلى غناه بالمغنيسيوم المعروف بدوره في خفض ضغط الدم. تشير بعض الدراسات إلى أن تناول زيت السمسم بانتظام قد يساعد مرضى الضغط المرتفع على التحكم في مستوياتهم بشكل طبيعي دون الحاجة المفرطة للأدوية.

4- تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في بذور السمسم تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما أنها تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام ويقلل من مشاكل الانتفاخ والقولون العصبي.

5- دعم صحة العظام والمفاصل

إضافة إلى الكالسيوم، يحتوي السمسم على الفوسفور والزنك، وهي عناصر مهمة لصحة العظام. كما أن زيت السمسم يستخدم في التدليك التقليدي لتخفيف آلام المفاصل والتهابات الروماتيزم، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

6- تنظيم مستويات السكر في الدم

السمسم يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. هذا يجعله غذاءً مفيدًا لمرضى السكري أو من لديهم قابلية للإصابة به، خاصة عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن.

7- تقوية المناعة

الزنك والسيلينيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم تعزز جهاز المناعة، وتزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض. كما أن البروتينات النباتية في السمسم توفر الأحماض الأمينية الضرورية لبناء خلايا جديدة وتعويض التالف منها.

8- فوائد للبشرة والشعر

البشرة: زيت السمسم يحتوي على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من التجاعيد المبكرة وأضرار أشعة الشمس. كما يُستخدم في الطب ayurvedic الهندي كزيت مساج يساعد على ترطيب البشرة وتنقيتها من السموم.

الشعر: تطبيق زيت السمسم على فروة الرأس يعزز نمو الشعر، يقلل من القشرة، ويمنحه لمعانًا طبيعيًا. كما أنه يحمي الشعر من أضرار الحرارة وأشعة الشمس.

9- المساعدة على فقدان الوزن

برغم أن السمسم غني بالسعرات الحرارية، إلا أن الألياف والبروتين الموجود فيه يساعدان على زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام. كذلك فإن الدهون الصحية الموجودة فيه تساهم في تحسين عملية الأيض.

10- تعزيز الصحة النفسية

المغنيسيوم والتريبتوفان الموجودان في السمسم لهما تأثير مهدئ على الجهاز العصبي. التريبتوفان يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف باسم "هرمون السعادة"، مما يقلل من التوتر والقلق ويعزز المزاج الإيجابي.

فوائد السمسم للصحة، فيتو

طرق تناول السمسم

يمكن إدخال السمسم في النظام الغذائي بطرق عديدة، مثل:

إضافته إلى المخبوزات والخبز.

رشه على السلطة أو الشوربة.

استخدامه في صناعة الطحينة التي تُعتبر من أغنى الأطعمة بالسمسم.

تناوله محمصًا كوجبة خفيفة.

استخدام زيت السمسم في الطهي أو التدليك.

محاذير الاستخدام

رغم فوائده الكبيرة، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه إليها:

الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب سعراته الحرارية العالية.

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية السمسم، والتي قد تكون خطيرة في بعض الحالات.

على مرضى الضغط أو السكري استشارة الطبيب قبل الاعتماد عليه كبديل جزئي للأدوية.

