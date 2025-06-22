طريقة عمل الطحينة بمكونات اقتصادية وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الطحينة، الطحينة من المكونات الشهيرة التي تقدم بطرق مختلفة وتستخدم فى الطعام ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى تحضر من السمسم.

وطريقة عمل الطحينة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الطحينة.

مكونات عمل الطحينة:-

2 كوب من السمسم الأبيض (غير محمص)

1 كوب من الزيت النباتي (ويُفضل زيت الذرة أو زيت دوار الشمس)

رشة ملح (اختياري)

طريقة عمل الطحينة:-

ضعي السمسم في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

قلبي السمسم باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي خفيف (احذري من تحميصه الزائد حتى لا يصبح مرا).

اتركيه ليبرد تماما.

ضعي السمسم المحمص في محضرة الطعام (الخلاط الكهربائي الجاف).

اطحنيه جيدا حتى يصبح بودرة ناعمة.

أضيفي الزيت تدريجيا أثناء تشغيل الخلاط.

استمري في الخلط حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

إذا كانت الطحينة كثيفة جدا، يمكنك إضافة القليل من الزيت حتى تصلي للقوام المطلوب.

أضيفي رشة صغيرة من الملح إذا رغبت.

احفظي الطحينة في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق.

ضعيها في مكان بارد وجاف أو داخل الثلاجة.

يمكن أن تبقى صالحة لعدة أسابيع.

يمكن استخدام السمسم المقشر أو غير المقشر، لكن المقشر يعطي طحينة بلون أفتح.

لا تكثري من الزيت حتى لا تصبح الطحينة سائلة جدًا.

يمكنك استخدام محمصة كهربائية بدلا من المقلاة لتحميص السمسم بشكل متساوى.

طريقة عمل الطحينة

فوائد السمسم للصحة

والسمسم له قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد السمسم للصحة:-

يحتوي السمسم على دهون غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

يعتبر السمسم مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

تساعد الألياف الموجودة في السمسم على تعزيز حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، كما أنها تساهم في الوقاية من الإمساك.

تظهر بعض الدراسات أن السمسم يمكن أن يساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

الفيتامين E والزيوت الطبيعية في السمسم تحافظ على ترطيب البشرة وتمنع جفافها، كما أن استخدام زيت السمسم للشعر يساعد في تقويته ومنع تساقطه ويمنحه لمعان طبيعي.

يحتوي السمسم على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان لتقوية المناعة وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

المركبات المضادة للأكسدة في السمسم، مثل السيسامول والسيسامين، تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات في الجسم، مما يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

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