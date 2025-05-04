الانتهاء من إحلال وصيانة مدرسة المنشأة الكبرى ومواصلة التوسع بمدارس أسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة تنفيذ التوسع والإحلال الجزئي والكلي للمدارس في القرى والمراكز طبقًا للمواصفات الفنية في التنفيذ والخطة الزمنية المحددة لتقليل الكثافات الطلابية وتحسين سير العملية التعليمية وفقًا للخطة الموضوعة.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديم أحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد مسبقًا مشيرًا إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القرى والمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا.

إحلال جزئي وصيانة بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال جزئي وصيانة بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية حيث تم إضافة جناح جديد للمدرسة وتنفيذ أعمال صيانة للمباني القديم القائمة وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول.

ولفت محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب.

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