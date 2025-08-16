نادي القناة يفوز بـ 22 ميدالية ذهبية في بطولة كأس مصر للتجديف (صور)

اختتم الاتحاد المصري للتجديف، اليوم السبت، منافسات بطولة كأس مصر للتجديف لموسم 2024 – 2025، والتي استضافتها مدينة الإسماعيلية على مدار يومين، بمشاركة 6 أندية وبحضور 346 لاعبًا ولاعبة من مختلف المراحل العمرية.

منافسات قوية بين الفرق

شهدت البطولة التي احتضنتها مدينة الإسماعيلية منافسات قوية عكست ارتفاع المستوى الفني للاعبين والأندية، وجاء نادي القناة في المركز الأول ضمن الأندية المشاركة برصيد 22 ميدالية ذهبية، وفي المركز الثاني نادي المعادي برصيد 8 ميداليات ذهبية، فيما جاء نادي طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات ذهبية.

أبرز الحضور خلال البطولة

قام بتوزيع جوائز البطولة الكابتن مصطفى العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ إيهاب زارع عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من مسئولي الاتحاد.

رسالة شكر للفرق والأندية

كما وجه رئيس الاتحاد اللواء شريف القماطي، ونائبه القبطان محمد سلامة الشكر والتهنئة لجميع المشاركين، مثمنين الجهود المبذولة من الأندية واللاعبين واللاعبات التي أسهمت في نجاح البطولة، والتي تعد محطة مهمة في إعداد عناصر المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.



