نجاة مواطن من موت محقق أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

أنقذت العناية الإلهية أحد المواطنين، من موت محقق، بعد أن سقط من القطار حال تأهبه لمغادرة محطة مدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية.

تلقى الأجهزة المعنية اخطارا بسقوط مواطن من القطار

وتلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بسقوط أحد المواطنين من القطار، حال تأهبه لمغادرة المحطة، ما أسفر عن إصابته بجروح وسحجات وكدمات.

الدفع بسيارة إسعاف

وعلى الفور دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة لنقل المصاب إلى مستشفى القصاصين المركزى.

وصول المصاب للمستشفى

وقالت مصادر طبية إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، حيث تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وتبين أن المصاب يدعى محمد غريب نصر حسن يبلغ من العمر 44 عاما، مقيم بمنطقة أبو عطوة.





التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

