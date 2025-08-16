أخبار الرياضة اليوم: مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون.. وفاة نجم غزل المحلة السابق.. وغرامة على الأهلي بسبب إمام عاشور

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها.

حقق مانشستر سيتي، فوزا كبيرا على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب "مولينيو" في افتتاح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026.

وافتتح هالاند التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة 34، بينما أضاف تيجاني ريندرز الهدف الثاني بالدقيقة 37.

وفي الدقيقة 61 عاد هالاند ليضيف الهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 81.

وتوفي حنفي هليل نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل وجميع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الكابتن حنفي هليل.

إنبي يهزم وادي دجلة بهدف في الدوري الممتاز

فاز نادي إنبى على نظيره وادى دجلة، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحاول الفريقان خطف هدف التقدم خلال الـ45 دقيقة الأولى ولكن لم ينجحا في الوصول للشباك.

وفي الشوط الثاني نجح إنبي في تسجيل هدف الفوز عن طريق التونسي رفيق كابو ليحصد النقاط الثلاث.

قال مصدر داخل الأهلي، إن النادي تقدم صباح اليوم السبت، بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمام فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاءت شكوى الأهلي للاعتراض على قرار الحكم بطرد محمد هاني خلال اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أثناء استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال المصدر إن الأهلي أوضح في شكواه أن هاني كان ملتزما بتسليم شارة القيادة لأقرب زميل له خلال خروجه، ولم يكن اللاعب يقصد تعطيل اللعب، مشيرا إلى أن الفريق لم يكن بحاجة إلى إضاعة الوقت في ظل تفوقه بالنتيجة.

كما طالب الأهلي في شكواه رئيس لجنة الحكام، أوسكار رويز، بمراجعة شريط المباراة وإعادة تقييم قرار طرد محمد هاني.

كشف النادي الأهلي رسميا عن موعد إعلان مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في التدريبات الجماعية.

وأكد الأهلي عبر منصاته الرسمية عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد علي بن رمضان لاعب الفريق، اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة خلال المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسي الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وأوضح «جاب الله» أن إصابة بن رمضان لن تمنعه من المشاركة مع الفريق في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويخضع لاعب الأهلي لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الإثنين المقبل؛ للاطمئنان على حالته بعد حصوله على العلاج اللازم.

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” غرامة مالية على النادي الأهلي مع توجيه توبيخ رسمي له.

وجاء هذا القرار بسبب إخفاق النادي في سداد مستحقات حق الرعاية الخاصة بإمام عاشور لاعب الفريق، وتعود هذه المستحقات لأندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك.

وأقرت لجنة الانضباط بالفيفا فرض غرامة مالية وتوبيخ رسمي للنادي بسبب التأخر في دفع حقوق الرعاية الخاصة باللاعب إمام عاشور حيث انتقل عاشور إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وتنص لوائح الفيفا على أن الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب من سن 12 إلى 23 عامًا تستحق الحصول على مكافآت تدريب، وفي حالة إمام عاشور فإن الأندية المستحقة هي غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك.

وحدد جواز السفر الإلكتروني للاعب إجمالي قيمة المستحقات التي تأخر الأهلي في سدادها.

إجمالي مكافآت التدريب المستحقة 83,700.79 دولار أمريكي.

وأكد خطاب الفيفا للنادي الأهلي أن نسبة الغرامة المفروضة على الأهلي 2.5% من إجمالي المبلغ وبالتالي ستكون قيمة الغرامة المالية 2,092.52 دولار أمريكي تقريبًا.

