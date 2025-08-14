جوارديولا يرفض رحيل مدافع مانشستر سيتي رغم قلة مشاركاته

رفض بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيل جون ستونز مدافع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، رغم قلة رغم مشاركته في أقل من 30% من مباريات الموسم الماضي.

وعانى فريق مانشستر سيتي من أزمة دفاعية في الموسم الماضي، وهو ما دفع جوارديولا للتعاقد مع عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس في الانتقالات الشتوية بشهر يناير الماضي، لتقل مشاركات ستونز بشكل كبير مع الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية: "جون ستونز يمثل أهمية كبيرة لنا، وهذا ما رأيناه في عام الثلاثية 2023 وعام الرباعية 2019، إنه لاعب من الطراز الرفيع لكنه لعب أقل من 30% من مباريات الموسم الماضي، لقد تعرض للإصابة كثيرًا، نريده أن يستعيد كامل لياقته البدنية".

واختتم: "في كأس العالم للأندية لم يلعب كثيرًا، لعب أول 45 دقيقة ضد باليرمو وشيئًا فشيئًا نح بحاجة له، لدينا مدافعون مركزيون جيدون ونحن بحاجة له".

ويدخل جون ستونز صاحب الـ31 عامًا عامه الأخير في عقده مع مانشستر سيتي حيث خاض مع الفريق 277 مباراة في كل المسابقات منذ انضمامه من صفوف إيفرتون في 2016.

رئيس البريميرليج يعلن تأخر الحكم على اتهامات مانشستر سيتي بالتلاعب

فيما عبر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، ريتشارد ماسترز، عن إحباطه من انتظار الحكم في سلسلة من التهم المالية الموجهة ضد مانشستر سيتي، مؤكدا لا يُجدي ذلك نفعا، لأن القضية الآن أمام لجنة استماع مستقلة.

ووجّهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من 100 تهمة ضد مانشستر سيتي في فبراير 2023، تتعلق بانتهاكات مزعومة لقواعده المالية، وبمزاعم بعدم تعاونه مع التحقيق المتعلق بها.

ونظرت لجنة في القضية بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن ولا تزال القضية تُخيم على انطلاق الدوري لموسم 2025/2026.

رئيس البريميرليج يعلق على الأزمة

اعتبر ماسترز أن منظمته لا تملك القرار بشأن موعد صدور الحكم وقال في هذا الصدد لشبكة "سكاي سبورتس": "بمجرد طرح التهم، عُرضت القضية على لجنة مستقلة تم اختيارها بشكل مستقل، وهي بالتالي مسؤولة عن العملية وتوقيتها".

وتابع: "إنهم ينظرون في القضية، ويقررون النتيجة، وليس لدينا أي تأثير على ذلك".

وأوضح: "هذا صحيح، إذا نظرنا من منظور الاستقلال، إلى وجود أشخاص مستقلين يتخذون هذه القرارات، وعلينا فقط الانتظار".

ونفى مانشستر سيتي تماما ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا امتلاكه "مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة" لتبرئة ساحته.

ولكن في حال إدانته، فقد يواجه عقوبات متعددة، منها خصم نقاط كبير، أو حتى الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز. ووُجهت إلى مانشستر سيتي تهمة عدم تقديم معلومات مالية دقيقة لتسعة مواسم، امتدت من موسم 2009 /2010 إلى موسم 2017 /2018، بالإضافة إلى عدم تقديم تفاصيل كاملة عن راتب المدرب السابق الايطالي روبرتو مانشيني بين موسمي 2009 /2010 و2012 /2013.

كما وُجهت إليهم تهمة عدم تقديم تفاصيل كاملة عن أجور اللاعبين في العقود بين موسمي 2010 /2011 و2015 /2016، وعدم التعاون مع التحقيق خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

وهيمن مانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة وفاز باللقب 8 مرات منذ 2012، كما أحرز دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 2023.

