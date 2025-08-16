مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي (صور)

حقق مانشستر سيتي، فوزا كبيرا علي نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب "مولينيو" في افتتاح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026.

وافتتح هالاند التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة 34، بينما أضاف تيجاني ريندرز الهدف الثاني بالدقيقة 37.

وفي الدقيقة 61 عاد هالاند ليضيف الهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 81.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش علي مقاعد البدلاء في مباراة اليوم رفقة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون، قبل ان يشارك في الدقيقة 66.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: خوسيه سا.

الدفاع: توتي جوميس، وإيمانويل أجبادو، مات دوهيرتي.

الوسط: ديفيد مولر، جواو كيميتش، أندريه، هوفر.

الهجوم: مارشال مونيتسي، لارسن، بيليجارد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.