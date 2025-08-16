حسام عاشور: رفضت الزمالك من أجل جماهير الأهلي وأطمح للعمل داخل الأحمر

أكد حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، أنه رفض بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى صفوف الزمالك، بعدما تلقى مفاوضات من أحد الوسطاء الذي عرض عليه عقد جلسة مع رئيس النادي الأبيض.

وأوضح حسام عاشور، في تصريحات إذاعية: "لو هزعل واحد من جمهور الأهلي مش هعملها وألعب لنادي الزمالك".

وأشار إلي أنه يسعى حاليا للتركيز على مشواره التدريبي، حيث حصل على الرخصتين التدريبية B وC، ويعمل على إنهاء إجراءات الحصول على الرخصة A، مؤكدا أن هدفه هو إقناع الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بجدارته للعودة والعمل داخل القلعة الحمراء.

وتطرق قائد الأهلي السابق للحديث عن بعض لاعبي الفريق، مشيرا إلى أن أزمة المالي أليو ديانج تكمن في طريقة تفكيره داخل أرض الملعب، موضحا: "ديانج بيفكر لما بياخد الكورة مش قبل ما يستلمها".

وعلي صعيد أخر، حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

