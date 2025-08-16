السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعزي غزل المحلة في وفاة حنفي هليل

حنفي هليل
حنفي هليل

الدوري المصري، تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، بخالص التعازي إلى نادي غزل المحلة في وفاة حنفي هليل، لاعب المحلة ومنتخب مصر السابق، داعين المولى – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفي حنفي هليل نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل وجميع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الكابتن حنفي هليل. 

وعلي جانب آخر، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام باستاد المحلة.

ويسعى علاء عبدالعال لتحقيق الفوز الأول لفريق غزل المحلة على حساب سموحة وحصد أول ثلاث نقاط حيث يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور.

وكان تعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة. 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطة واحدة بينما يأتي سموحة في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

 

قائمة سموحة أمام غزل المحلة 


وأعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن القائمة للاعبين لمواجهة فريق غزل المحلة.


قائمة سموحة الرسمية لمواجهة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وأحمد ميهوب، وحسين تيمور.
خط الدفاع: شريف رضا، ومحمد دسوقي، وأحمد عوض، وميدو مصطفى، وهشام حافظ، وعبد الرحمن عامر.
خط الوسط: عماد فتحي، وأحمد فوزي، وسمير فكري، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، ومحمد كنونة، وأحمد خالد، وسامادو، ومحمد مكرونة.
خط الهجوم: صامويل أمادي، وعبده يحيى، وحسام أشرف، وبابي بادجي.

قائمة غزل المحلة أمام سموحة 

فيما أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سموحة اليوم  والتي تضم 20 لاعبا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود الخطيب الخطيب الأهلي النادي الأهلي غزل المحلة حنفي هليل

مواد متعلقة

وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

الأهلي يشكو حكم مباراة فاركو إلى اتحاد الكرة بسبب طرد محمد هاني

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

3 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت في الأسواق اليوم السبت

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

سندرلاند يفوز على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads