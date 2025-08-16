السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يكشف موعد انتظام إمام عاشور في التدريبات الجماعية

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

كشف النادي الأهلي رسميا عن موعد إعلان مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في التدريبات الجماعية.

وأكد الأهلي عبر منصاته الرسمية عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة غزل المحلة. 

كما أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد علي بن رمضان لاعب الفريق، اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة، خلال المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة  الدوري الممتاز

 

وأوضح «جاب الله» أن إصابة بن رمضان لن تمنعه من المشاركة مع الفريق في مباراة غزل المحلة، المقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

 

ويخضع لاعب الأهلي لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الإثنين المقبل؛ للاطمئنان على حالته بعد حصوله على العلاج اللازم.

