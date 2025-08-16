الأهلي يكشف موعد انتظام إمام عاشور في التدريبات الجماعية

كشف النادي الأهلي رسميا عن موعد إعلان مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في التدريبات الجماعية.

وأكد الأهلي عبر منصاته الرسمية عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

كما أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد علي بن رمضان لاعب الفريق، اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة، خلال المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وأوضح «جاب الله» أن إصابة بن رمضان لن تمنعه من المشاركة مع الفريق في مباراة غزل المحلة، المقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويخضع لاعب الأهلي لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الإثنين المقبل؛ للاطمئنان على حالته بعد حصوله على العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.