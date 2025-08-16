قافلة طبية شاملة تقدم العلاج لـ1815 مواطنا بالشرقية

قامت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة، بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الرياض، التابعة لمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين.

القافلة اشتملت على 11 عيادة بـ10 تخصصات

وقال محمود عبدالفتاح، المتحدث الرسمى لصحة الشرقية: إن القافلة اشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهى: "الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان"، لخدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “حياة كريمة” و“١٠٠ يوم صحة” وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية.

الكشف الطبى على 1815 مريضا من أهالى القرية

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٨١٥ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٨ حالات مرضية لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

الكشف الطبى على مريض غير قادر على الحضور

وأضاف البيلى، أنه خلال تنفيذ القافلة حضرت فتاة يعاني والدها من تعب شديد ويرفض التوجه للكشف داخل العيادات بالقافلة، وعلى الفور قام الدكتور أحمد عبدالحكيم، منسق القوافل العلاجية بالشرقية، بالتأكد من ذلك وتكليف أحد الأطباء بالانتقال إلى منزل المريض القريب من القافلة لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث تبين وجود قصور حاد في وظائف القلب ويستلزم دخوله عناية مركزة، وبعد إقناع المريض تم نقله إلى مستشفى فاقوس المركزي، وحجزه بقسم العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة له.

الشكر للقائمين على القوافل بالشرقية

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة على هذا العمل الإنساني، وتقديم الخدمة لجميع المرضى والمواطنين المترددين على القوافل الطبية بمحافظة الشرقية، حيث تم عمل اللجان الثلاثية للذين يحتاجون لقرارات على نفقة الدولة بالقافلة والذين لا يتمتعون بمظلة التامين الصحى .

وبدوره أكد الدكتور محمد العقاد، المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة، بأن وزارة الصحة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوى الهمم، وتعزيز دمجهم فى المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطى جميع محافظات الجمهورية.

تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

وأضاف بأن هناك جهودا كبيرة تبذل لتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

وتابع: “أتحنا إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام بطاقة الرقم القومى عبر الرابط الموجود على موقع وصفحة الوزارة”

إصدار 2 مليون قرار على نفقة الدولة

وأوضح المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة، أنه تم إصدار 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 13.5 مليار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، موضحا أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1.6 مليون مواطنًا، وشملت قائمة القرارات التخصصات الطبية الأورام وجراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية وأمراض الكبد وجراحات الوجه والفكين وأمراض الغدد والمناعة والتأهيل الطبى والكلى الصناعى وأمراض الدم وجراحات العمود الفقرى والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والأمراض الجلدية والعصبية وطب العيون والعظام.

لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة

وأكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، التزام الوزارة بحوكمة الإجراءات الطبية، وتسهيل حصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، بعد اكتمال الكشف الطبى، حيث تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعى لإصدار البطاقة.

