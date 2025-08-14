الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد تعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، تعرف على السيرة الذاتية للواء محمد أنيس

اللواء محمد محمود
اللواء محمد محمود أنيس عبد الحميد

في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في قيادات الإدارة المحلية، تم تعيين اللواء محمد محمود أنيس عبد الحميد سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا.

السيرة الذاتية لـ اللواء محمد محمود أنيس عبد الحميد سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا
السيرة الذاتية لـ اللواء محمد محمود أنيس عبد الحميد سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا

يُعتبر اللواء أنيس من أبرز الشخصيات الإدارية في مصر، حيث يتمتع بخبرة عسكرية وإدارية متميزة.

تولى اللواء أنيس منصب سكرتير عام محافظة الإسماعيلية منذ سبتمبر 2021، حيث أظهر كفاءة عالية في إدارة الشؤون المحلية.

سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا

يمتلك سكرتير عام محافظة المنيا الجديد، مؤهلات علمية رفيعة، تشمل بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وبكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، بالإضافة إلى دبلوم في إدارة الموارد البشرية ودبلوم في إدارة الأزمات، فضلًا عن زمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

اللواء محمد محمود أنيس عبد الحميد

خلال مسيرته المهنية، شغل اللواء أنيس عدة مناصب مهمة، منها سكرتير عام محافظة الوادي الجديد وسكرتير عام مساعد محافظة مطروح، بالإضافة إلى رئاسته لحي عابدين وحي الزاوية الحمراء في محافظة القاهرة.

وقد اكتسب خبرة دولية من خلال عمله كضابط اتصالات بقوات التحالف في تامبا، فلوريدا، وضابط معلومات وتخطيط في مركز إدارة الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد محمود انس عبد الحميد اللواء محمد محمود انس عبد الحميد 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 سكرتيرا عاما لمحافظة المنيا اللواء محمد محمود أنيس المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا

زراعة المنيا تبحث مع هيئة المعونة اليابانية تعزيز التعاون لدعم صغار المزارعين

مصرع طفلين وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بإحدى قرى المنيا

الهدف مصلحة الطلاب والمعلمين، كدواني ينفي افتعاله أزمة مع أسرة التعليم بالمنيا

بعد تعنيف المحافظ له، نقابة المعلمين في المنيا توضح تفاصيل نقل مدير مدرسة أشربة الثانوية

إخماد حريق اندلع داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا

استجابة فورية لشكاوى أشروبة بالمنيا، لجنة لمتابعة صرف الأسمدة وضبط آلية التوزيع

تعليمات جديدة من وكيل وزارة التعليم بالمنيا لضمان الاستخدام الصحيح للفصول الدراسية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads