بعد تعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، تعرف على السيرة الذاتية للواء محمد أنيس

في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في قيادات الإدارة المحلية، تم تعيين اللواء محمد محمود أنيس عبد الحميد سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا.

السيرة الذاتية لـ اللواء محمد محمود أنيس عبد الحميد سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا

يُعتبر اللواء أنيس من أبرز الشخصيات الإدارية في مصر، حيث يتمتع بخبرة عسكرية وإدارية متميزة.

تولى اللواء أنيس منصب سكرتير عام محافظة الإسماعيلية منذ سبتمبر 2021، حيث أظهر كفاءة عالية في إدارة الشؤون المحلية.

سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا

يمتلك سكرتير عام محافظة المنيا الجديد، مؤهلات علمية رفيعة، تشمل بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وبكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، بالإضافة إلى دبلوم في إدارة الموارد البشرية ودبلوم في إدارة الأزمات، فضلًا عن زمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

اللواء محمد محمود أنيس عبد الحميد

خلال مسيرته المهنية، شغل اللواء أنيس عدة مناصب مهمة، منها سكرتير عام محافظة الوادي الجديد وسكرتير عام مساعد محافظة مطروح، بالإضافة إلى رئاسته لحي عابدين وحي الزاوية الحمراء في محافظة القاهرة.

وقد اكتسب خبرة دولية من خلال عمله كضابط اتصالات بقوات التحالف في تامبا، فلوريدا، وضابط معلومات وتخطيط في مركز إدارة الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.