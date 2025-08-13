زراعة المنيا تبحث مع هيئة المعونة اليابانية تعزيز التعاون لدعم صغار المزارعين

استقبل المهندس محمد أمين محمد، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، اليوم، هاتا اكيهيكو، ممثل هيئة المعونة اليابانية "جايكا"، وذلك بمقر المديرية لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المزارعين بالمحافظة.

دعم صغار المزارعين

وفي مستهل اللقاء، رحّب وكيل الوزارة بالوفد الياباني، مؤكّدًا عمق العلاقات بين مصر واليابان، وموجّهًا الشكر باسم مزارعي المنيا على جهود "جايكا" في تنفيذ مشروعات تستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين دخول المزارعين.

كما شدد على أهمية توسيع مجالات التعاون، خاصة في مشروعات الري الحديث، وزيادة أعداد المستفيدين خلال المراحل المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة عمل مشروع "دعم القدرات التسويقية للحاصلات البستانية لصغار المزارعين"، والذي يهدف إلى تمكين صغار مزارعي الخضر بقرى الاستهداف من زيادة الإنتاجية عبر تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.

حضر اللقاء المهندس حسين محمد عثمان، مدير عام شؤون التعاون بالمديرية، والمهندسة فاطمة عبد المنعم نجيب، مدير الإرشاد الزراعي.

من جانبه، أعرب ممثل هيئة المعونة اليابانية عن تقديره للتعاون المثمر مع مديرية الزراعة بالمنيا، وأمله في مزيد من الشراكات المستقبلية.

جاء هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.

