النيابة تصرح بدفن جثمان شاب قتله بائع متجول في المنيا

إسعاف، فيتو
صرحت النيابة العامة بشمال المنيا، بدفن جثمان شاب قتل خلال مشاجرة على يد بائع متجول بمركز بني مزار شمال المنيا، كما أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة جمع كافة التحريات حول الواقعة.

دفن جثمان شاب قتل خلال مشاجرة على يد بائع متجول في المنيا 

وشيع أهالي مركز بني مزار جنازة القتيل بعد انتهاء الإجراءات القانونية من قبل جهات التحقيق، وصدور تصريح بالدفن من النيابة العامة.

دفن جثمان شاب قتل خلال مشاجرة علي يد بائع متجول

وكانت مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، قد شهدت واقعة مؤلمة خلال الساعات الماضية، بعدما لقي شاب في أواخر العقد الثالث من عمره مصرعه على يد بائع متجول، إثر طعنة بآلة حادة بعدما مشادة كلامية تحولت لمشاجرة.

مصرع شاب على يد بائع متجول أصاب القتيل بآلة حادة

وتلقى اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة بني مزار، شمال المحافظة، بمصرع شاب على يد بائع متجول أصاب القتيل بآلة حادة.

وبتوجيه مأمورية أمنية معززة بعناصر البحث الجنائي، رفقة وحدة من مرفق الإسعاف، تبين مصرع شاب يدعى "محمد.ر.ا"، 28 سنة، متأثرًا بإصابة بآلة حادة بالصدر.

التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود عيان بينهم صديق للقتيل كان مرافقًا له، أن مشادة كلامية وقعت بين الشاب الراحل وبائع متجول يبيع "تين شوكي"، بعدما طلب القتيل شراء التين عارضًا على صديقه "العزومة" بينما طرح عليهم الشاب البائع "المتهم" سعرًا أعلى، فرفض القتيل العرض واستوقف وصديقه مركبة ذات ثلاث عجلات "توك توك" لتقلهم لوجهتهم.

ورغم عزوف القتيل عن الشراء إلا أن البائع المتجول تمتم ببعض الكلمات ردًا على القتيل أثناء استقلاله سيارة التوكتوك، مما اعتبرها القتيل إهانة فعاد للبائع ليتطور الأمر من مشادة كلامية لاشتباك بالأيدي، انتهى بتلقي القتيل طعنة قاتلة بالصدر.

انتشار مقطع فيديو للواقعة علي مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب انتشار مقطع فيديو للواقعة علي مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها كاميرا أحد المحلات التجارية، طالب أهالي الشاب القتيل بسرعة القصاص.

وخلال أقواله اتهم شقيق القتيل البائع المتجول بالقتل العمد، مستشهدًا برواية صديق شقيقه (صديق القتيل)، وأكد في أقواله أن البائع تعمد استعمال سكين كان يستخدمه في تقشير السلعة "التين الشوكي" فأصابت الطعنة القلب.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، واطلعت أجهزة البحث بعملية الاستلال وتفريغ كاميرات المراقبة في الأماكن القريبة من محل المشاجرة لبيان ما إذا كانت إحداها التقطت أي تسجيل مصور يفيد التحقيق، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لبيان ما إذا كانت وثّقت الجريمة.

