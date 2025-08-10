صفقة غاز إسرائيل؟!

تتحدث الصحف الإسرائيلية منذ أيام عن صفقة غاز كبيرة ولسنوات بين مصر وإسرائيل، بينما تلتزم صحافتنا الصمت تجاه هذه الصفقة وقبلها تلتزم الصمت الحكومة ووزارة البترول.

ومن المؤكد أن لدى الجهات المسئولة عن إبرام هذه الصفقة أسبابها التى دفعتها لذلك، بدلا من استيراد الغاز المسال الذي لجأت إليه الحكومة منذ العام الماضي، بعد تراجع الكميات المستخرجة من حقل ظهر.. ولكن لا يصح أن تحتفظ هذه الجهات بتلك الأسباب لنفسها ولا تصارح بها الرأي العام، خاصة وأن الصفقة أبرمت وحرب غزة مشتعلة.

الناس يريدون معرفة لماذا تحولنا أولا من تصدير الغاز إلى استيراده؟ ولماذا الاستيراد من إسرائيل دون غيرها؟ ولماذا أيضا تلك الصفقة الكبيرة ذات المدى الزمني الطويل مع إسرائيل؟ وهل كانت هناك بدائل أخرى غيرها؟ وما هي الأسعار التى اشترينا بها الغاز الإسرائيلي؟ وهل هذا السعر ثابت أم متغير؟ ومتى نعود إلى تصدير الغاز؟ وهل مستحقات الشريك الأجنبي سبب انخفاض إنتاجنا للغاز.

أسئلة كثيرة يتداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تستحق من المسؤلين أو بالأصح تستوجب منهم الإجابة عنها بكل صراحة وشفافية.. أما التزام الصمت وعدم تقديم المسئولين عن قطاع البترول في الحكومة إجابات عن هذه الأسئلة فإنه خطأ.

لقد انتهى زمن إخفاء المعلومات عن الرأي العام عن الأمور والقضايا الوطنية، ونحن الآن نعيش زمن الكشف عن كل شيء.. الدول الآن تحكم بلغة أهل التليفزيون على الهواء.. كل القرارات والمواقف والسياسات معلنة ومشروعة للناس.. ونحن نعيش في هذا العالم، لذلك علينا محاكاته في الشفافية والعلنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.