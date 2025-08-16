بسبب خلاف على أولوية المرور، إصابة سائق توك توك بجرح نافذ على يد شخصين بالدقهلية

أصيب سائق توكتوك بجرح نافذ بالظهر وكدمات بالوجه، على يد شخصين تعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، في مشاجرة لـ خلاف على أولوية المرور، أمام قرية المرساة التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بنشوب مشاجرة أمام قرية المرساة دائرة المركز، وإصابة شخص.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شخص يدعى محمود محمد محمود، 37 سنة، سائق توكتوك، مقيم بعزبة حافظ بمحلة دمنة، بجرح نافذ بالظهر من الناحية اليمنى وكدمات بالوجه والساعد الأيمن.

وبسؤال المجني عليه، اتهم كل من: أحمد ح.م.ال.، وأشرف م.ع.، بالتشاجر معه والتعدي عليه بالضرب، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور.

وجرى نقل المصاب لـ مستشفى دكرنس لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.