السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب خلاف على أولوية المرور، إصابة سائق توك توك بجرح نافذ على يد شخصين بالدقهلية

نقل مصاب، فيتو
نقل مصاب، فيتو

 أصيب سائق توكتوك بجرح نافذ بالظهر وكدمات بالوجه، على يد شخصين تعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، في مشاجرة لـ خلاف على أولوية المرور، أمام قرية المرساة التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بنشوب مشاجرة أمام قرية المرساة دائرة المركز، وإصابة شخص.

 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شخص يدعى محمود محمد محمود، 37 سنة، سائق توكتوك، مقيم بعزبة حافظ بمحلة دمنة، بجرح نافذ بالظهر من الناحية اليمنى وكدمات بالوجه والساعد الأيمن.

وبسؤال المجني عليه، اتهم كل من: أحمد ح.م.ال.، وأشرف م.ع.، بالتشاجر معه والتعدي عليه بالضرب، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور.

وجرى نقل المصاب لـ مستشفى دكرنس  لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

