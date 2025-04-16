محافظ الدقهلية: تزويد مستشفى دكرنس بجهاز أشعة مقطعية جديد

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن الدولة لا تبخل على تطوير المنظومة الصحية، بالكوادر البشرية والمعدات والمستلزمات الطبية، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين، مشيدا بدور الطواقم الطبية وفرق التمريض والعاملين بالمنظومة الصحية على جهودهم المخلصة في أداء الواجب.

تزويد مستشفى الصدر بدكرنس بجهاز أشعة مقطعية جديد

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تزويد مستشفى الصدر في دكرنس بجهاز أشعة مقطعية جديد، ليضيف المزيد من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى وتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى، وأكد أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع وتحسين مستوى الخدمات الطبية، واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

الجهاز الجديد يمثل نقلة نوعية في فحوصات الأشعة المتخصصة

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن الجهاز الجديد يمثل نقلة نوعية في فحوصات الأشعة المتخصصة، التي تعزز من قدرات المستشفى، ويُعد إضافة مهمة تعزز من كفاءة الخدمات الطبية، وقال إنه بالإنابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها يبعث شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتور محمد فوزي، مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هالة مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.

وأشار الدكتور شريف إبراهيم مدير إدارة الأشعة، أنه تم مؤخرًا دعم مستشفى ميت سلسيل المركزى وجمصه وشبراهور المركزي، بأجهزه أشعه مقطعية 16 ليرتفع إجمالى عدد أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات صحة الدقهلية إلى 22 جهاز لافتا إلى انه من المقرر أن يكون الجهاز متاحًا لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبه.

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