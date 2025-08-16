السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع ربة منزل في مشاجرة مع زوجها بالإسكندرية

مصرع ربة منزل في
مصرع ربة منزل في مشاجرة مع زوجها بالإسكندرية

لقيت ربة منزل مصرعها عقب مشاجرة مع زوجها في الشقة محل سكنهما بمنطقة الرمل أول فى الإسكندرية بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتهاء استعدادات المعاهد الأزهرية لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية بلافتة إعلانات في الفيوم

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل بمحل سكنها بدائرة القسم وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة المجني عليها زوجة المتهم مسجاة على الأرض داخل محل سكنهما بمنطقة بشارع متفرع من باكوس  ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح في الرأس، وذلك بعد أن سقطت علي الأرض وارتطمت رأسها بحافة السيراميك. 

وتبين أنه علي أثر خلاف نشب بين المتهم وبين المجني عليها زوجته بسبب ظهور جزء من ذراعها أثناء قيامها بنشر الغسيل في بلكونة الشارع فتعدي عليها بالضرب وبعد مرور وقت خلال تواجدها بصالة الشقة تعدي عليها بالضرب علي وجهها وتركها فسقطت علي الأرض فارتطمت رأسها بسيراميك أرضية الشقة فتسبب لها السيراميك في إصابتها بجرح في الرأس وعقب نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج توفيت.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسعاف الاسكندرية أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

بورصة عمان تسجل أعلى قيمة سوقية منذ 15 عاما

برشلونة يقيد راشفورد في رابطة الليجا

أنشطة الرئيس السيسي خلال النصف الأول من أغسطس (فيديو)

الأكثر قراءة

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads