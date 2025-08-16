مصرع ربة منزل في مشاجرة مع زوجها بالإسكندرية

لقيت ربة منزل مصرعها عقب مشاجرة مع زوجها في الشقة محل سكنهما بمنطقة الرمل أول فى الإسكندرية بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل بمحل سكنها بدائرة القسم وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة المجني عليها زوجة المتهم مسجاة على الأرض داخل محل سكنهما بمنطقة بشارع متفرع من باكوس ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح في الرأس، وذلك بعد أن سقطت علي الأرض وارتطمت رأسها بحافة السيراميك.

وتبين أنه علي أثر خلاف نشب بين المتهم وبين المجني عليها زوجته بسبب ظهور جزء من ذراعها أثناء قيامها بنشر الغسيل في بلكونة الشارع فتعدي عليها بالضرب وبعد مرور وقت خلال تواجدها بصالة الشقة تعدي عليها بالضرب علي وجهها وتركها فسقطت علي الأرض فارتطمت رأسها بسيراميك أرضية الشقة فتسبب لها السيراميك في إصابتها بجرح في الرأس وعقب نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج توفيت.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

