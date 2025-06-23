اعترافات عاطل متهم بقتل عامل في عين شمس: خلاف حول أولوية المرور السبب

أدلى عاطل متهم بقتل عامل في منطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس، مشيرا إلي أنه ارتكب جريمته بسبب خلاف حول أولوية المرور في الشارع.

وأضاف المتهم أن المجني عليه أوقفه وأراد ان يمر قبله من الشارع إلا أنه رفض فنشبت بينهما مشادة كلامية قاما بالتعدي علي بعضهما البعض بالسب والشتم، تطورت إلي مشاجرة أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة في أحد شوارع منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن عاطلا أقدم علي طعن المجني عليه طعنة نافذة بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وفر هاربا.



عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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