مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية بلافتة إعلانات في الفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في حادث تصادم دراجة بخارية بلافتة إعلانات، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم على الطريق الغربي

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أحمد سيف مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام على الطريق الغربي، أسفر عن وفاة شاب.

على الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة بيد سائق الدراجة البخارية، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، فتصادم مع لافتة إعلانية على جانب الطريق، أدت إلى مصرعه في الحال.

وبفحص الجثة تبين أنه 'حسين بريك دياب، 34 سنة"، ومقيم بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدبت مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد المركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

