طريقة عمل شاورما الفراخ، تعد من الأكلات التي تصلح لوجبة الغداء، والتي تجمع العديد من المميزات لست البيت، فهي سريعة التحضير، ومغذية، كما أنها من الوجبات التي يعشقها الجميع.

ولأن أسعار الوجبات الجاهزة أصبحت خيالية ومبالغ فيها، فتحاول الكثير من ستات البيوت تعلم أكلات المطاعم السريعة لتصنعها بنفسها في البيت، فتوفر في الميزانية، وفي نفس الوقت تدخل السعادة على قلوب أفراد الأسرة.

وطريقة عمل شاورما الفراخ من الوصفات التي من السهل إتقان عملها باحترافية، كما يمكنك تقدميمها مع الأرز البسمتي، أو البطاطس المحمرة.

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المطاعم

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شاورما الفراخ السوري بنفس الطريقة التي يقدمها أكبر المطاعم.

مكونات عمل شاورما الفراخ

كيلو دجاج مخلي صدور مع أوراك مقطع شرائح أو كيلو لحم أحمر مقطع شرائح

كيلو بصل

علبة زبادي صغيرة

عصير ليمونتين

ملعقتان صوص الصويا

ملعقتان دبس الرمان

ملح وفلفل أسود وبهارات وسماق وملح ليمون حسب الرغبة

لحشوة ساندوتشات الشاورما

مخلل خيار

بطاطس محمرة

بقدونس مفروم

ثومية للدجاج أو طحينة للحم

خبز شامي أو حسبما تفضلين



خطوات عمل شاورما الفراخ

- افرمي البصل وتبلي به الدجاج أو اللحم

- أضيفي جميع المكونات السابقة

- اتركيه في التتبيلة داخل الثلاجة ليلة كاملة

- ضعيه في صينية بالفرن لمدة 30 إلى 45 دقيقة والأفضل تسويتها على صاج على النار ليصبح مذاقه كأنه مشويًا كالمطاعم.

- أعدي ساندوتشات الشاورما مع البقدونس والمخلل والبطاطس والثومية للدجاج والطحينة للحم وقدميها ساخنة.( اقرأي: طريقة عمل عيش الصاج السوري)

يمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض أو المكرونة أيضًا.

طريقة عمل شاورما الفراخ للرجيم

شاورما الفراخ في البيت

ولكل من يبحث عن الأكلات الصحية، واللذيذة في نفس الوقت، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل شاورما الفراخ الصحية.

مكونات عمل شاورما الفراخ الصحية

كيلو دجاج مخلي صدور أو أفخاذ حسب الرغبة

كوب زبادي

2 طماطم مبشورة

1/2كوب خل

ملح وفلفل اسود وورق لورا

طماطم وبصل وفلفل اخضر رومي للسلطة.

طريقة تحضير شاورما الفراخ الصحية

-يخلط الزبادي مع الخل والطماطم المبشورة والملح والفلفل الاسود، ويكسر ورق اللورا وتقلب المكونات معا.

-توضع الفراخ كما هي بدون تقطيع في خليط الزبادي، وتترك ليله كاملة في الثلاجة.

-توضع الفراخ المتبلة على النار حتى تمام النضج.

-ترفع الفراخ من الخليط، ثم بعد ان تبرد تقطع شرائح طوليه (جوليان).

-في طاسه تيفال تدهن بملعقه زيت ثم تشوح قطع الدجاج وقبل الرفع من على النار، تضاف مكونات السلطه، من الطماطم والبصل والفلفل الرومي، وتقلب دقيقتين وترفع من على النار.

-يمكن تناولها في خبز بلدي، مع اضافه سلطه زبادي، او مسطرده لها وتعتبر وجبة كاملة وتكفي لـ4 أشخاص.

طريقة عمل كفتة الفراخ زي الجاهزة

كذلك نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل كفتة الفراخ، وهي من الوصفات التي تجمع بين سهولة التحضير والقيمة الغذائية العالية، وكذلك التوفير في الميزانية.

مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

نصف كيلو دجاج مخلي

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عادية

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم (أو نصف حبة فلفل أخضر عادي مفروم )

4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختياري)

ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جاف

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

بيضة مخفوقة بالشوكة

2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختياري ممكن الاستغناء عنه)

2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحون

طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية

نضع الفراخ المخلية، صدور أو صدور مع الأفخاد، في محضر الطعام.

نضيف إليه الفلفل الحار أو العادى والكزبرة الخضراء والنعناع والبصل والثوم وكل التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

نفرم المكونات معا مع عدم الإفراط فى الفرم، حتى لا يصبح الخليط مثل العجينة.

بعد الفرم نضع الخليط فى بولة عميقة، ونضيف عليه البيضة تدريجيا، ونخلط لأنه يمكن الاكتفاء بنصف البيضة فقط، حتى لا يصبح الخليط ناعم.

نضيف البقسماط المطحون، مع الجبن المبشور، ونخلط، ثم نغطى البولة وندخلها الثلاجة 2 ساعة، حتى نسهل عملية التشكيل.

بعد مرور الوقت، نحضر شواية وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن جيدا، ثم نشكل الخليط على أسياخ.

توضع على الشواية، مع تركها 10 دقائق، حتى تنضج مع تحريك السيخ.

يمكن بعد نضج كفتة الفراخ المشوية، أن يوضع فى صينية، ونحمي قطعة فحم على النار، وتوضع على قطعة ورق فويل، وتوضع فى وسط الصينية ونصب عليها ملعقة زيت، ونغطى الكفتة، وتترك دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم.

لو لم يكن لديكِ الاسياخ يمكن تشكيلها باستخدام يد ملعقة خشب، ثم نخرجها وتسوى على الشواية مع قلبها، حتى تنضج من جميع الجهات.

وبعد نضج كفتة الفراخ المشوية، ترفع وتقدم مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

