أخبار مصر

جامعة السويس تستضيف مهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء

جامعة السويس
جامعة السويس

 تنطلق مساء اليوم بـ جامعة السويس فعاليات  مهرجان طرب الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، الذي يمثل منصة للمنافسة الراقية والتواصل الثقافي بين شباب الجامعات المصرية.

فعاليات مهرجان طرب الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات

 ويأتي تنظيم المهرجان ليعكس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الأنشطة الفنية والثقافية داخل الجامعات، وإبراز دورها في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

ويُنظم المهرجان قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس، وإشراف الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

 

تقدم منتخبات الجامعات والمعاهد عروضًا موسيقية وغنائية تمزج بين عبق التراث ونبض الحداثة

 وعلى مدار أيام المهرجان، ستقدم منتخبات الجامعات والمعاهد عروضًا موسيقية وغنائية تمزج بين عبق التراث ونبض الحداثة، إلى جانب أنشطة ثقافية وترفيهية لزيارة معالم مدينة السويس، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء جسور من الصداقة بين المشاركين.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل أن استضافة هذا الحدث تمثل رسالة سلام وحب من شباب الجامعات إلى المجتمع، مشددًا على أن الفن لغة عالمية قادرة على كسر الحواجز.

وأشار الدكتور كريم همام إلى أن المهرجان ليس مجرد فعالية فنية، بل رؤية تؤكد أن الإبداع جزء أصيل من عملية التعليم وبناء الشخصية، وأنه يفتح آفاقًا أمام الشباب ليكونوا واجهة مصر الحضارية أمام العالم.

جامعة السويس السويس مهرجان طرب الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات مهرجان طرب الأول للموسيقى مهرجان طرب

