الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل غدا، رابط رسمي

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16 /8 /2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 /8 /2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب. 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب مدراس المتفوقين والنيل

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط أعلاه.
  • اختيار خدمة تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين أو طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
  • إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا، مع إمكانية التعديل حتى نهاية الفترة المحددة.
  • طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.

وأكد مكتب التنسيق أن عملية تسجيل الرغبات ستكون متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، على أن يتم الاعتداد بآخر تسجيل قام به الطالب على الموقع.

كما دعت الوزارة جميع الطلاب إلى مراجعة شروط القبول والاطلاع على دليل التنسيق قبل البدء في عملية التسجيل، لضمان اختيار الرغبات بشكل دقيق ومطابق لقواعد القبول بالكليات والمعاهد.

خطوات التعرّف على نتيجة القبول وطباعة بطاقة الترشيح

  • يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي قام بتسجيل رغباته عليه.
  • يُتاح للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها.

وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير كل سبل الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة التسجيل، وذلك عبر معامل الحاسب الآلي المنتشرة في الجامعات الحكومية، لضمان إتمام عملية التسجيل بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات التنسيق الالكتروني المجلس الأعلى للجامعات تقليل الاغتراب خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق مدارس المتفوقين مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مدارس النيل الثانوية الدولية مرحلة تقليل الاغتراب

مواد متعلقة

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

"القابضة للمطارات" تكرم المتميزين في المجالات العلمية والتأهيلية والرياضية

أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج برنامج منح الماجستير والدكتوراه "خطوة بخطوة"

القومي للبحوث الفلكية: قريبا الانتهاء من تجهيز المرصد الفلكي الجديد بأبو سمبل

مطار القاهرة ينظم محاضرات عن فن الإتيكيت والتعامل مع الركاب

موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads