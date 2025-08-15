الجمعة 15 أغسطس 2025
المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
أعلنت وزارة التعليم العالي موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 16 أغسطس 2025.

 

 ويمكن للطلاب تسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا

ويبحث عدد من طلاب  الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025 نبرزها في التقرير التالي:

 

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025

علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:
1. صورة من استمارة النجاح.
2. مستند تحقيق شخصية.
3. عدد 4 صور شخصية.      

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025

يمكن لطلاب الشهادات المعادلة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 من خلال اتباع الطرق الآتية:

يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط

يتم السداد من خلال الطرق الآتية: 

  • بطاقات الدفع المسبق
  • بطاقات الائتمان
  • منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني
  • لن يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد.

 ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على صفحة اختبارات القدرات التابعة لموقع التنسيق الإلكتروني.

مواعيد واماكن أداء اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2025

كما أعلنت الوزارة مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات 2025 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقا للجدول الآتي:

الإثنين 18/8/2025 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج. حلوان.
الثلاثاء 19/8/2025 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج. حلوان.
الأربعاء 20/8/2025 العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج. حلوان.
الخميس 21/8/2025 الفنون.
السبت 23/8/2025 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج. حلوان.
الاحد 24/8/2025 علوم الرياضة "بنين" كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج. حلوان.
 علوم الرياضة "بنات" كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج. حلوان.

