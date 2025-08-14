الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس 2025.

 

 ويمكن للطلاب تسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا

ويبحث عدد من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات نبرزها في التقرير التالي:

 

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025

يمكن لطلاب الشهادات المعادلة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 من خلال اتباع الطرق الآتية:

يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط

يتم السداد من خلال الطرق الآتية: 

  • بطاقات الدفع المسبق.
  • بطاقات الائتمان.
  • منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.
  • لن يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد.

 ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على صفحة اختبارات القدرات التابعة لموقع التنسيق الإلكتروني.

مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2025

كما أعلنت الوزارة مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات 2025 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفق الجدول الآتي:

الإثنين 18/8/2025 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج. حلوان
الثلاثاء 19/8/2025 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج. حلوان
الأربعاء 20/8/2025 العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج. حلوان
الخميس 21/8/2025 الفنون 
السبت 23/8/2025 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج. حلوان
الاحد 24/8/2025 علوم الرياضة "بنين" كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج. حلوان
 علوم الرياضة "بنات" كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج. حلوان

 

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025

علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:
1. صورة من استمارة النجاح.
2. مستند تحقيق شخصية.
3. عدد 4 صور شخصية.                                                        

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات القدرات 2025 اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة الشهادات المعادلة العربية والاجنبية الشهادات المعادلة العربية الشهادات المعادلة طلاب الشهادات المعادلة طلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025.. انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب.. التعليم تنشر قواعد التحويل بين الكليات والمعاهد.. وهذه الفئات مستثناة من الشروط

فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، ورابط رسمي للتقديم

فتح تسجيل رغبات تقليل الاغتراب، وهذه شروط التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

تقليل الاغتراب، الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين الكليات الجامعية

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية مناظرة

استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، رابط رسمي لتقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

دكتور بدر عبد العاطي

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads