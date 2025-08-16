السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل "220 يوم" الحلقة 11

أبطال مسلسل 220 يوم،
أبطال مسلسل 220 يوم، فيتو

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11، حقق مسلسل 220 يوم منذ انطلاقه نجاحا لافتا، حيث نجح في جذب المشاهدين بفضل أحداثه المتصاعدة. 

ومع هذا التفاعل الكبير، يترقب الجمهور عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11 التي من المنتظر أن تكشف عن تطورات جديدة تزيد من حدة الصراع وتشعل الأجواء الدرامية.

 

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11

 وفيما يتعلق بموعد مسلسل 220 يوم الحلقة 11، فإن الحلقة سوف تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 أغسطس وذلك في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مصر وذلك على منصة شاهد التابعة لقنوات MBC.

 

مسلسل 220 يوم 

 تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.  

 

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان،  من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11 مسلسل 220 يوم منصة شاهد كريم فهمي صبا مبارك إخراج كريم العدل

مواد متعلقة

قبل عرض الحلقة الأخيرة، "فلاش باك" يتصدر قوائم الأعلى مشاهدة على منصات Watch It و"شاهد"

صنع الله إبراهيم ينهي قصته مع الحياة.. تعلق بعالم الكتب من خلال والده.. «تلك الرائحة» كشفت عن تجربة استثنائية.. والسجن شكل ملامح مشروعه الأدبي

موعد ومكان جنازة الراحل صنع الله إبراهيم

هشام ماجد يكشف تفاصيل مكالمة لا تُنسى مع الزعيم عادل إمام

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads