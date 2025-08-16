موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11، حقق مسلسل 220 يوم منذ انطلاقه نجاحا لافتا، حيث نجح في جذب المشاهدين بفضل أحداثه المتصاعدة.

ومع هذا التفاعل الكبير، يترقب الجمهور عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11 التي من المنتظر أن تكشف عن تطورات جديدة تزيد من حدة الصراع وتشعل الأجواء الدرامية.

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11

وفيما يتعلق بموعد مسلسل 220 يوم الحلقة 11، فإن الحلقة سوف تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 أغسطس وذلك في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مصر وذلك على منصة شاهد التابعة لقنوات MBC.

مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

