بعد تعنيف المحافظ له، نقابة المعلمين في المنيا توضح تفاصيل نقل مدير مدرسة أشربة الثانوية

أصدرت نقابة المعلمين في المنيا بيانًا رسميًا توضح فيه حقيقة نقل محمود زكي، مدير مدرسة أشربة الثانوية في مركز بني مزار، وذلك بعد أن تم تعنيفه من قبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسبب تحويل فصل دراسي إلى مكتب للمدير.

نقابة المعلمين في المنيا توضح تفاصيل نقل مدير مدرسة أشربة الثانوية 

وأكدت النقابة، بعد التواصل مع مدير المدرسة، أنه لا توجد أي نية لنقله من المدرسة.

وجاء في نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. قال تعالى: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ'.

نقابة المعلمين هي السند والعون لكل معلميها. وفي سياق ما تم نشره على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي حول زيارة معالي المحافظ لمدرسة أشروبة الثانوية، تم التواصل مباشرة مع السيد مدير المدرسة بعد مكالمة من السيد النقيب العام ورئيس اتحاد المعلمين العرب الأستاذ خلف الزناتي مع المهندس حامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين وأمين النقابة الفرعية بالمنيا لاستجلاء الحقائق.

وقد أكد مدير المدرسة أن هناك سوء فهم للحوار، حيث طالب معالي السيد المحافظ بنقل المكتب إلى مكان أصغر وتحويل مكتبه إلى فصل دراسي للطلاب، وليس نقل مدير المدرسة.

من هنا، تطالب النقابة الفرعية للمعلمين في المنيا جميع المعلمين بالتأكد من صحة الأخبار وعدم الاعتماد فقط على منصات التواصل الاجتماعي.

