اليوم، انطلاق الدوري الإسباني بمباراة جيرونا ورايو فاليكانو

ينطلق الدوري الإسباني موسم 2025-2026 اليوم الجمعة 15 أغسطس على بمباراة جيرونا نظيره رايو فاليكانو اليوم الجمعة، والتي ستقام على ملعب “مونتيليفي” ضمن منافسات الأسبوع الأول من الليجا.

تاريخ مواجهات جيرونا ورايو فاليكانو

والتقى الفريقان 10 مرات، حقق خلالها جيرونا الفوز في 4 مباريات، بينما فاز رايو فاليكانو في 3 مواجهات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

جيرونا يدخل اللقاء وسط دعم جماهيري كبير على أرضه، معتمدًا على الاستقرار الفني وتماسك تشكيلته.

ويأمل في استثمار عاملي الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط في الموسم.

في المقابل، يسعى رايو فاليكانو إلى كسر قاعدة التفوق الطفيف لمضيفه وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية منذ البداية.

مواعيد الجولة الأولى من مباريات الدوري الإسباني



وجاءت مواعيد الجولة الأولى من مباريات الدوري الإسباني موسم 2025-26، كالآتي:

جيرونا ضد رايو فاليكانو 15 أغسطس، الساعة 8 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فياريال ضد ريال أوفييدو 15 أغسطس، الساعة 10 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ألافيس ضد ليفانتي 16 أغسطس، الساعة 6 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مايوركا ضد برشلونة 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد 16 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سلتا فيجو ضد خيتافي 17 أغسطس، الساعة 6 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية 17 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد 17 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إلتشيه ضد ريال بتيس 18 أغسطس، الساعة 10 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

