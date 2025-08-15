موعد مباراة فياريال وأوفييدو بالدوري الإسباني

الدوري الإسباني، يستضيف فريق فياريال نظيره ريال أوفييدو، اليوم الجمعة، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني موسم 2025/26.

تاريخ مواجهات فياريال وريال اوفييدو

والتقى الفريقان 5 مرات من قبل، حقق خلالها فياريال الفوز في مرتين، بينما لم يعرف أوفييدو طعم الانتصار أمام خصمه، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، ما يعكس أفضلية نسبية لصالح أصحاب الأرض.

فياريال يدخل اللقاء بثقة كبيرة مدعومًا بجماهيره، ويأمل في استغلال عامل الأرض لتأمين أول ثلاث نقاط في مشواره، خاصة مع جاهزية عدد من عناصره الأساسية الذين أظهروا أداءً مميزًا في فترة الإعداد.

في المقابل، يدرك ريال أوفييدو أن المهمة لن تكون سهلة، لكنه يطمح إلى تحقيق مفاجأة وخطف نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية الموسم.

موعد مباراة فياريال وريال أوفييدو

وتقام المباراة اليوم الجمعة الموافق له 15 أغسطس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال أوفييدو

وتنقل مباراة فياريال وريال أوفييدو beIN Sports.

