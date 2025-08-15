صلاح يقود الريدز، التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يلتقى فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع ضيفه بورنموث، اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدوري الانجليزي لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 على ملعب أنفيلد 10 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر قناة بي إن سبورتس.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان ديك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

تشكيل بورنموث المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: أراوخو، سينسي، هيل، تروفيير

خط الوسط: آدامز، سكوت، سيمينيو، تافيرنيير

خط الهجوم: أواتارا – إيفانيلسون.

إصابات وغيابات ليفربول

ويغيب ريان جرافينبيرخ للإيقاف، إضافة إلى جو جوميز المصاب في وتر العرقوب وكونور برادلي المصاب عضليًا.

إصابات وغيابات بورنموث

فيما يواصل كل من إنيس أونال ولويس كوك التعافي من إصابة الركبة، بينما يقترب لويس سينيستيرا من العودة، ويغيب على الأرجح جاستن كلويفرت بسبب مشاكل في إعادة التأهيل.

تاريخ جديد ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وسلطت شبكة (أوبتا) العالمية للأرقام والإحصائيات الضوء على بعض الأرقام الاستثنائية التي تنتظر محمد صلاح خلال افتتاحية الدوري الإنجليزي أمام فريق بورنموث.

وقالت: إنه على وشك معادلة رقم حققه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي.

وأوضحت الشبكة، أن "الملك المصري" يملك سجلا استثنائيا في المباريات على أرضه، وسجل 105 أهداف في الدوري الإنجليزي بين جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد، ولا يتفوق عليه في تاريخ البريميرليج سوى سيرجيو أجويرو بـ 106 أهداف في ملعب الاتحاد مع مانشستر سيتي، والفرنسي المتصدر تييري هنري بـ 114 هدفا في ملعب هايبيري معقل نادي آرسنال سابقا قبل انتقاله إلى ملعب الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.