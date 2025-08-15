الجمعة 15 أغسطس 2025
رياضة

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الأهلي وفاركو

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الأهلي وفاركو، المقامة باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مباريات الدوري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة  إثيوبيا المقرر لها ٥ سبتمبر باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، ثم مواجهة بوركينا فاسو علي ملعب الأخير يوم ٩ سبتمبر.

منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

وتقدم النادي الأهلي على نظيره فاركو 3-1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي في شباك فاركو، محمد شريف في الدقيقة 10، أحمد زيزو في الدقيقة 21.

وسجل زيزو الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى فاكو في الدقيقة 59، لتصبح النتيجة 0/3، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف دارى، ياسين مرعى، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: آليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام فاركو كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا کار - معاذ أحمد - محمد حسين.

خط الوسط: أحمد البحراوي - جابر كامل - محمد فخري - أحمد شعبان - محمد عز.

خط الهجوم: محمود فرحات - كريم الطيب.

