الصحة تحذر من ضربات الشمس وتكشف 10 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات الهامة لحماية المواطنين من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

أماكن جيدة التهوية أو داخل المنازل في أوقات الذروة

وشدد عبدالغفار على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، خصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة، مع البقاء في أماكن جيدة التهوية أو داخل المنازل في أوقات الذروة.

كما نصح بارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون، ويفضل استخدام قبعة أو مظلة عند الخروج، مع شرب كميات كافية من المياه بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، والابتعاد عن المشروبات الغازية والمشروبات المحتوية على الكافيين لما لها من دور في زيادة فقدان السوائل.

تقليل النشاط البدني في الأجواء الحارة

وأكد المتحدث باسم الوزارة على تقليل النشاط البدني في الأجواء الحارة، والامتناع عن تناول اللحوم الدهنية والمقليات التي ترفع حرارة الجسم وتزيد التعرق، إلى جانب الإقلال من السكريات التي تسهم في فقدان السوائل وتسبب الجفاف.

وأشار إلى أهمية التوجه الفوري لأقرب وحدة أو عيادة صحية عند ظهور أعراض ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، مع بدء إجراءات الإسعاف الأولي بنقل المصاب إلى مكان مظلل أو بارد، ووضع كمادات مياه أو ثلج على مناطق متفرقة بالجسم لخفض حرارته، ومنحه الراحة التامة لاستعادة توازن السوائل والأملاح.

وخصصت وزارة الصحة خطين ساخنين للتواصل معها 105 و15335، للاستفسار عن أماكن علاج حالات الإصابة بضربات الشمس

