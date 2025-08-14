هيئة الدواء: وقف صرف الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لعدد من الصيدليات المخالفة

أصدرت هيئة الدواء المصرية 14 قرارا بوقف حصص صرف الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لبعض الصيدليات المخالِفة.

أكدت هيئة الدواء أن القرار حرصا منها على ضمان تداول هذه الفئة من الأدوية بشكل آمن ومنع إساءة استخدامها.

تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المؤسسات الصيدلية بمختلف محافظات الجمهورية

وتمكنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، خلال شهري يونيو ويوليو 2025، من تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المؤسسات الصيدلية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على منظومة تداول الدواء.

أسفرت الحملات عن المرور على نحو 27,413 مؤسسة صيدلية، منها 26,466 صيدلية و947 مخزن أدوية، حيث تم ضبط 5,464 مخالفة متنوعة، وإصدار 719 قرار غلق إداري للمؤسسات غير الملتزمة، إلى جانب تحرير 2,987 محضر شرطة وعرضها على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

كما قامت الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بتنفيذ 488 حملة تفتيشية نوعية، أسفرت عن ضبط ثلاثة أماكن تصنيع غير مرخصة، بالإضافة إلى تسع صيدليات غير مرخصة، و18 مخزن أدوية غير مرخص.

خطة تصحيحية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها

وفي سياق دعم التصحيح الذاتي للمؤسسات الصيدلية المخالفة، تم قبول وتنفيذ 1,744 خطة تصحيحية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة أي مخالفات تمس سلامة الدواء أو تهدد صحة المواطنين، كما تدعو جميع المؤسسات الصيدلية إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة؛ بما يضمن تقديم خدمة دوائية آمنة وفعّالة للمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.