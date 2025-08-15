الصحة تعلن اعتماد أول وحدة طب أسرة في قنا بمعايير الجودة الوطنية

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن نجاح وحدة طب أسرة الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، في الحصول على اعتماد معايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتصبح بذلك أول وحدة طب أسرة على مستوى المحافظة تنال هذا الاعتماد.

اعتماد وحدة الكوم الأحمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ العدالة الصحية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن اعتماد وحدة الكوم الأحمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ العدالة الصحية، من خلال توفير خدمات طبية متميزة لأهالي القرية، وتقليل الضغط على المستشفيات المجاورة عبر تقديم باقة من الخدمات الصحية المتكاملة، الأمر الذي يدعم التحول الفعال نحو نظام صحي مستدام، وفقا لأفضل الممارسات الطبية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشار "صادق" إلى أن الوحدة تقدم العديد من الخدمات الصحية الهامة، من بينها التطعيمات الروتينية، والمبادرات الرئاسية المختلفة، وعيادة طب الأسنان، وخدمات تنظيم الأسرة، والتحاليل المعملية، والتثقيف الصحي، وعيادة النساء، والمشورة الأسرية، إضافة إلى مبادرة "قلبك أمانة"، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام، وعيادة السمنة.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور عمرو النحاس، مدير إدارة فرشوط الصحية، وفِرق الإشراف بالمديرية وإدارة فرشوط، على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة الصحية بكافة المراكز الطبية في المحافظة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات المواطنين.

