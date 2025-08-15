الجمعة 15 أغسطس 2025
إنقاذ مريض ستيني مصاب بمتلازمة ستيفنز جونسون في مستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية

نجح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة الدولي في إنقاذ حياة مريض في العقد السادس من العمر، بعد إصابته بحالة نادرة وخطيرة تُعرف بـ متلازمة ستيفنز جونسون، إثر تناوله جرعتين متتاليتين من مضاد حيوي من نوع “سيفترياكسون”.

إنقاذ مريض ستيني مصاب بمتلازمة ستيفنز جونسون في مستشفى المنصورة الدولي

وكان المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة، يعاني من التهابات شديدة بالجلد والوجه، وصعوبة في التنفس، وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين وصلت إلى 75% على تشبع الهواء.

بدء بروتوكول العلاج المتبع 5 أيام 

وعقب تشخيص الحالة، جرى التدخل الفوري بالتعاون بين أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وجراحة التجميل، حيث تم بدء بروتوكول العلاج المتبع، والذي شمل إعطاء الغلوبولين المناعي الوريدي (IVIG) لمدة خمسة أيام، مع متابعة دقيقة للحالة الحيوية ووضع الجلد والأغشية المخاطية.

 

استقرت نسبة الأكسجين وتراجعت حدة الالتهابات الجلدية

وقد أظهر المريض تحسنًا تدريجيًا، حيث استقرت نسبة الأكسجين وتراجعت حدة الالتهابات الجلدية بشكل ملحوظ

