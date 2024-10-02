افتتاح قسم الطوارئ بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر قريبا (صور)

اعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، عن استعداد هيئة الرعاية الصحية لإفتتاح وتشغيل قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي قريبًا، بعد الانتهاء من تركيب محطة الغازات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ في المجمع برفقة المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات والتي تفقدا خلالها مبني مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر.

مستشفى مجمع الأقصر الدولي

تابع محافظ الأقصر ورئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل للمقاولات خلال الجولة اعمال التطوير بمجمع الأقصر الطبي الدولي "مستشفى الأقصر الدولي سابقًا"، وقسم الطوارئ بالمجمع والمكون من الطابق الأرضي والمخصص للطوارئ وغرف الملاحظة وغرف العمليات الصغرى والطابق الاول والذي يتضمن غرف اقامة وحضانات والطابق الثاني والمتضمن اقسام عناية مركزة والطابق الثالث والذي يحتوي علي اقسام العناية الحرجة وغرف زرع النخاع ووحدات مناظير وعلاج اورام وحروق



ونوه المحافظ، على سرعة تشغيل قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمواطني محافظة الأقصر بجودة عالمية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المجمع على أعلى مستوى لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.



ولفت محافظ الأقصر إلى أهمية اعمال التطوير التي تمت بالمجمع وضرورة الحفاظ عليها مشيرا الي ان المجمع مجهز بالكامل لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة، وتم تنفيذه علي احدث الطرز العالمية استكمالًا لدور المؤسسات والمستشفيات الصحية بالمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي.



واشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وهيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور احمد السبكي، مؤكدًا أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية لتقديم خدمات علاجية مميزة من خلال صروح طبية ضخمة تم انشاؤها بتكلفة تقدر بالمليارات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظة ولتوفير خدمة طبية متميزة لأهالي الصعيد بشكل عام، وأهالي محافظة الأقصر بشكل خاص، باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بصعيد مصر.

رافق محافظ الأقصر في جولته، الدكتور احمد البرعي رئيس اقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر والدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد العقبي مدير المجمع الطبي.



يذكر ان المجمع يضم كافة الأقسام الطبية حيث يشتمل علي 20 غرفة عمليات و78 سرير رعاية مركزة وحرجة و16 حضانة اطفال مبتسرين، و10 حضانات اطفال و290 سرير مرضي و42 عيادة و54 سرير اقامة اطباء وتمريض وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 150 فرد وعدد 4 قاعات تدريب بالإضافة الي اقسام الاشعة والمعامل وبنك الدم الاقليمي، وبلغت نسبة تنفيذ الاجزاء الجاري العمل بالمجمع 95%.

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