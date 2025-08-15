الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي اللبان بالإسكندرية يوزعون المثلجات على المواطنين للتغلب على الطقس الحار (فيديو وصور)

الإسكندرية
الإسكندرية

وزع أصحاب المحلات التجارية والشباب، العصائر على المارة في منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية مجانا بهدف مساعدتهم في التغلب على الموجة الحارة. 

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي التطورات في غزة

وقام الشباب المتطوع بتجهيز صندوق ثلج صغير مليء بمشروبات العصير المثلج والماء المبرد، وذلك لتوزيعه بشكل مجاني على المارة في الشوارع والميادين الحيوية.

 

من جانبه قال محمد مصطفى مسئول المبادرة، أن الهدف من أعمال التوزيع هو مساعدة  المواطنين في التغلب على الحرارة المرتفعة في الشوارع والطرقات. 

وأوضح، أن المبادرة تنطلق اسبوعيا لتوزيع اكبر قدر من العصائر والمشروبات المثلجة على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الصيف طقس

مواد متعلقة

وكيل أوقاف الإسماعيلية: تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد لحفظ الآمن (صور)

طرح فيلم "Superman" على المنصات الرقمية

الصحة تعلن اعتماد أول وحدة طب أسرة في قنا بمعايير الجودة الوطنية

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

تشكيل مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

لمستأجري الإيجار القديم، خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads