أهالي اللبان بالإسكندرية يوزعون المثلجات على المواطنين للتغلب على الطقس الحار (فيديو وصور)

وزع أصحاب المحلات التجارية والشباب، العصائر على المارة في منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية مجانا بهدف مساعدتهم في التغلب على الموجة الحارة.

وقام الشباب المتطوع بتجهيز صندوق ثلج صغير مليء بمشروبات العصير المثلج والماء المبرد، وذلك لتوزيعه بشكل مجاني على المارة في الشوارع والميادين الحيوية.

من جانبه قال محمد مصطفى مسئول المبادرة، أن الهدف من أعمال التوزيع هو مساعدة المواطنين في التغلب على الحرارة المرتفعة في الشوارع والطرقات.

وأوضح، أن المبادرة تنطلق اسبوعيا لتوزيع اكبر قدر من العصائر والمشروبات المثلجة على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.