تحديات كبيرة تنتظر محمد صلاح في الموسم الجديد مع ليفربول.. 12 مباراة تفصله عن إنجاز تاريخي جديد مع الريدز.. ويقترب من تحطيم رقم بوجبا

يفتتح فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف نظيره بورنموث، في العاشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

محمد صلاح يسعى لتجاوز خسارة كريستال بالاس

ويسعى صلاح لتدارك نفسه بعد أن فقد بريقه ومستواه المعهود، في المباراة الافتتاحية للموسم أمام كريستال بالاس في درع المجتمع الخيرية، حين أهدر ركلة ترجيح ليخسر مع فريقه فرصة التتويج باللقب.

ويدخل صلاح الموسم بمعنويات مرتفعة، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إضافة لتأمين مستقبله بعقد لمدة موسمين حتى صيف 2027، ما سيتيح له الفرصة لتحقيق مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية التي يحب تحطيمها.

تحديات كبيرة في انتظار محمد صلاح بالموسم الجديد

يسعى محمد صلاح إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته، ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية خلال الموسم الجديد، إضافة لجائزة الحذاء الذهبي كهداف لـ البريميرليج الخامس في تاريخه.

ويتصدر صلاح القائمة حاليًّا بالتساوي مع الأسطورة الفرنسي تييري هنري لاعب أرسنال السابق، بفوزهما بالجائزة بواقع 4 مرات لكل منهما، حيث توج به النجم المصري في نسخ 2017-2018، 2018-2019، 2021-2021 و2024-2025.

كما يأمل لاعب تشيلسي السابق في الفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة من رابطة الدوري الإنجليزي، بعد أن حصدها الموسم الماضي، لكي يصبح أول لاعب يحقق ذلك الإنجاز مرتين على التوالي، منذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في موسمي 2006-2007 و2007-2008.

12 لقاء يفصلون محمد صلاح عن مباراته الـ300 مع ليفربول

ويحتاج محمد صلاح إلى خوض 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي ليصل إلى مباراته رقم 300 مع ليفربول بالمسابقة، ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز، حيث يتصدر جيمي كاراجر القائمة بـ508 مباريات، ويليه ستيفن جيرارد (504) وجوردان هندرسون (360) وسامي هيبيا (318).

ويحتاج "مو" إلى تسجيل 14 هدفًا في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل إلى 200 هدف في البطولة، وهو رقم في المتناول بالنسبة للاعب كان أقل مواسمه التهديفية في نسخة 2023-2024 حين سجل 18 هدفًا، رغم غيابه عن عدد من المباريات للإصابة وارتباطه أيضًا بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر في كوت ديفوار.

ويحتل صلاح المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 186 هدفًا، ولم يتمكن سوى 3 لاعبين فقط في تاريخ المسابقة من تسجيل 200 هدف أو أكثر.

ويحتاج قائد منتخب مصر، هدفًا لمعادلة أندرو كول صاحب المركز الرابع في القائمة و22 هدفًا للتساوي مع واين روني قائد مانشستر يونايتد السابق وله 208 أهداف، ويتعين عليه هز الشباك بـ27 هدفًا لمعادلة هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني الحالي وتوتنهام هوتسبير السابق.

وبالتالي فإن احتلال المركز الثاني في تلك القائمة مع نهاية الموسم، قد يكون أمرا ممكنًا بالنسبة للاعب، فيما لا يزال الأسطورة آلان شيرار يتصدر القائمة منفردًا بإجمالي 260 هدفًا.

ويطمح صلاح أيضًا في التقدم بقائمة أفضل صناع اللعب في تاريخ المسابقة، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 87 تمريرة حاسمة، في قائمة يتصدرها الويلزي ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد بـ162 أسيست.

وقياسًا على الموسم الماضي، ففي حال وصل محمد صلاح إلى رقمه الخاص بصناعة الأهداف الذي بلغ 18 هدفًا، سيرتقي إلى المركز الرابع في القائمة التاريخية متجاوزًا جيمس ميلنر وستيفن جيرارد، ودافيد سيلفا ودينيس بيركامب وفرانك لامبارد وواين روني.

ويفصل صلاح عن ميلنر صاحب المركز الثاني صناعتين فقط، و5 عن جيرارد و6 خلف سيلفا و7 عن بيركامب و15 بعيدًا عن لامبارد، و16 تمريرة حاسمة عن واين روني.

ويحتل صلاح المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بين تسجيل وصناعة على مر التاريخ بالبريميرليج بـ273 مساهمة تهديفية، بفارق 6 مساهمات فقط عن فرانك لامبارد صاحب المركز الثالث، و35 مساهمة عن واين روني (الثاني). ويتصدر آلان شيرار القائمة برصيد 324 مساهمة تهديفية.

صراع الهداف التاريخي للريدز

ويرغب محمد صلاح في التقدم بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، حيث سجل 245 هدفًا بمختلف المسابقات، بفارق 40 هدفًا عن روجر هانت صاحب المركز الثاني، و101 هدف عن آيان راش متصدر القائمة.

ويطمح صلاح في أن يصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا لأهداف بملعب واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من هز الشباك بـ105 أهداف على ملعب أنفيلد، وفي المركز الثالث خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (106 أهداف) بقميص مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، والفرنسي تييري هنري (114 هدفًا) على ملعب هايبري مع أرسنال.

صلاح قريب من تحطيم رقم بوجبا

وسيكون أمام محمد صلاح الفرصة لمعادلة الفرنسي بول بوجبا حال صناعته هدفًا أمام بورنموث اليوم الجمعة، حيث يتصدر لاعب مانشستر يونايتد السابق قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الجولة الافتتاحية للمسابقة برصيد 6 تمريرات حاسمة، مقابل 5 لـ "الفرعون المصري".

ويتصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الجولات الافتتاحية للدوري الإنجليزي بـ9 أهداف، وهو أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية أيضًا برصيد 14 مساهمة، وبإمكانه زيادة سجله ضد بورنموث.

أرقام تنتظر محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

أما في دوري أبطال أوروبا، يحتل صلاح المركز العاشر في قائمة هدافي المسابقة برصيد 51 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني صاحب المركز التاسع، و6 عن الأسطورة الألماني توماس مولر الذي رحل عن بايرن ميونخ الألماني، و8 أهداف عن الأوكراني أندريه شيفتشينكو، و9 عن الهولندي فان نيستلروي.

ويأمل مو صلاح في التقدم بتلك القائمة، ويمكنه الوصول إلى المركز السادس بنهاية الموسم الجديد 2025-2026.

